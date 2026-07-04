На выборах в 15-й Сейм Латвии борьба за депутатские мандаты пока выглядит менее острой, чем четыре года назад. Сейчас на одно место в парламенте претендуют в среднем 14,3 кандидата, тогда как на предыдущих выборах этот показатель превышал 18 человек.

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на вечер субботы для участия в выборах зарегистрированы 14 партийных списков, в которых представлены 1434 кандидата.

Это означает, что на каждое из 100 мест в Сейме сейчас приходится в среднем 14,3 претендента.

По сравнению с предыдущими парламентскими выборами конкуренция заметно снизилась. В 2022 году в выборах участвовали 19 списков и 1832 кандидата, а на один депутатский мандат претендовали 18,3 человека. Таким образом, за четыре года число кандидатов сократилось почти на 22%.

Наиболее высокая конкуренция сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место приходится около 15,9 кандидата. Далее следуют Курземе (15,7) и Латгале (15). В Риге этот показатель составляет 13,9 кандидата на место, а самая низкая конкуренция пока зафиксирована в Видземе — 13,3.

Хотя по плотности борьбы Рига уступает нескольким регионам, именно здесь сосредоточено больше всего кандидатов — 527 человек на 38 депутатских мандатов, то есть свыше трети всех участников выборов.

Максимально возможные списки — по 125 кандидатов — представили сразу семь политических сил, включая «Новое Единство», Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян, «Латвию на первом месте», «Прогрессивных», «Объединенный список» и «Суверенную власть / Объединение младолатышей».

Остальные партии выдвинули меньше кандидатов. Например, у партии «Stabilitātei!» зарегистрированы 60 человек, а у «Списка Гобземса» — 73.

Статистика также показывает, что среди кандидатов по-прежнему преобладают мужчины. Женщины составляют 34% всех претендентов на депутатские мандаты, тогда как на прошлых выборах их доля превышала 36%.

Большинство кандидатов имеют высшее образование — почти 79%. Еще около пятой части указали среднее образование, а основное образование имеют менее двух процентов участников выборов.

По данным ЦИК, 74,3% кандидатов назвали своей национальностью латышскую, 7,6% — русскую, а около 15% предпочли не указывать национальность.

Больше трети всех кандидатов проживают в Риге. При этом пять претендентов на места в Сейме вообще не имеют зарегистрированного места жительства в Латвии.

Прием списков кандидатов завершается 5 июля. Выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября.