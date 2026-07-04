«Регулярно пользуюсь рижским общественным транспортом. Особенно часто — транспортом, маршрут которого проходит по улице Кришьяна Валдемара; сажусь на остановке «Улица Бруниниеку». В ноябре прошлого года там убрали навес, и вот уже более полугода пассажиры, ожидающие троллейбус или автобус, отданы во власть стихии: мокнут под дождем, мерзнут под пронизывающим ветром...

Такая же ситуация и в Зиепниеккалнсе, на кольце 4-го троллейбуса. Знакомая говорит, что навес снесли и в Плявниеках – на углу Сахарова и Деглава.

Таким образом, проблема сноса навесов не локальная, а общегородская. В связи с этим хотелось бы задать вопрос городским властям (которые явно общественным транспортом не пользуются): зачем снесли вполне нормальные навесы и когда наконец построят новые? Читательница bb.lv»

Отвечает координатор проектов Отдела общественных связей Управления коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле:

– В настоящее время Рижское самоуправление продолжает замену навесов на остановках общественного транспорта. В городе постепенно устанавливаются навесы нового, улучшенного типа. В первую очередь их установка осуществляется в местах, где ранее были демонтированы старые навесы – это связано как с завершением срока действия предыдущего договора аренды, так и с тем, что навесы как строения временного использования достигли своего предельного срока эксплуатации.

В дальнейшем навесы устанавливаются с учётом категории остановок. В первую очередь – на остановках, где наблюдается наибольший пассажиропоток в течение всего дня. Также учитывается ряд других важных факторов – в частности, насколько близко находится та или иная остановка к образовательным, культурным и другим общественным учреждениям, занесена ли в список основных пересадочных пунктов и т.д.

Новые навесы представлены в четырёх вариантах, и для каждого места – по размеру и функциональности – подбирается наиболее подходящее решение.

В новых навесах обязательно устанавливается одна скамья, что соответствует не только латвийской, но и международной практике оборудования остановок общественного транспорта. В навесах также должно быть предусмотрено место для людей на инвалидных колясках, для пассажиров с детскими колясками, а также пространство для ознакомления со схемами маршрутов.

На остановках, где пассажиропоток наиболее велик, самоуправление устанавливает навесы большего размера, где, помимо основной скамьи, размещается также стойка, на которую пассажир во время ожидания транспорта имеет возможность удобно опереться – если скамья занята другими или он по каким-то причинам просто не желает садиться.

Навесы всех типов оборудованы освещением – источники света встроены в горизонтальный профиль каждой крыши, обеспечивая равномерный и достаточный уровень освещения в тёмное время суток. Теперь конкретно об остановках, упомянутых в вопросе читателя.

Остановка на перекрёстке улиц А. Сахарова и Деглава: ранее там был установлен навес старого типа, и такие навесы, как уже было сказано выше, владелец либо уже демонтировал, либо планирует сделать это в ближайшее время. Соответственно, на этой остановке предусмотрена установка нового навеса; однако надо иметь в виду, что установка (строительство) нового навеса в среднем занимает 3–4 недели.

Что касается второй остановки – в Зиепниеккалнсе (конечная остановка 4-го троллейбуса на улице Ливциема). Установка навесов на конечных остановках согласовывается с ответственными службами предприятия «Rīgas satiksme». Кроме того, на конечных остановках общественный транспорт прибывает и отправляется строго по расписанию, поэтому пассажиры имеют возможность зайти в транспортное средство и ожидать момента отправления внутри.