В Сейм рвутся и те, кто кому за 70 и те, кому глубоко за 80!

Самому пожилому кандидату в депутаты... 88 лет, причем он продолжает свой трудовой путь - преподает в техникуме! Примечательно, что вуз он закончил еще... в 1960-м году!

Трем кандидатам в депутаты стукнуло 85 лет, один из претендентов на депутатское место в свои 83 года преподает в вузе, а один из четырех 81-летних кандидатов в депутаты продолжает работать врачом-педиатром.

Два претендента в парламентарии в этом году отмечают 80-летний юбилей. Еще 35 кандидатов в депутаты старше 70 лет...

Что ж, как говорится, если здоровье и силы позволяют... Кстати, и в сегодняшнем Сейме есть депутат, которому в августе стукнет 77. И он баллотируется и в новый Сейм!