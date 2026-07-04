Страны Балтии на протяжении многих лет предупреждали союзников о рисках, связанных с политикой России, однако на Западе предпочитали избегать шагов, которые могли бы привести к эскалации. Сейчас отношение к этим предупреждениям меняется, считает латвийский эксперт по вопросам безопасности Сандис Шрадерс.

Латвия и другие страны Балтии задолго до полномасштабной войны в Украине предупреждали западных союзников об угрозах со стороны России. Однако тогда многие государства считали более важным не допустить дальнейшей эскалации отношений с Москвой. Такое мнение в эфире программы TV24 «Актуально о войне в Украине» высказал старший научный сотрудник Латвийского института внешней политики, член правления LATO и директор Лиепайской академии Рижского технического университета Сандис Шрадерс, пишет nra.lv.

Отвечая на вопрос о развитии Латвией средств дальнего поражения, эксперт напомнил, что страны Балтии традиционно подчёркивали исключительно оборонительный характер своей политики и стремились убедить союзников, что НАТО не является наступательным военным альянсом.

По словам Шрадерса, в течение многих лет в западных странах преобладал подход, согласно которому главным было не спровоцировать Россию.

«Западные страны всегда грозили пальцем и говорили: главное — не раздражайте Россию», — отметил эксперт.

По его мнению, эта стратегия основывалась на надежде, что отказ от жёсткой риторики и осторожная политика помогут избежать дальнейшего ухудшения отношений. Однако последующие события, считает Шрадерс, показали, что такие ожидания не оправдались.

Эксперт также обратил внимание на заявления российских официальных лиц и пропагандистскую риторику, которая, по его словам, свидетельствует о более широких геополитических амбициях Москвы и направлена не только против стран Балтии.

По мнению Шрадерса, сами страны Балтии могли активнее использовать инструменты публичной дипломатии, чтобы объяснять свою позицию партнёрам в Западной Европе.

«На самом деле цель России — не мы», — сказал он, имея в виду более широкий европейский контекст.

Эксперт считает, что значительную роль в современной российской политике продолжает играть исторический нарратив о победе во Второй мировой войне, который, по его мнению, используется как один из элементов государственной идеологии и внешнеполитической риторики.

По словам Шрадерса, сегодня многие западные партнёры уже признают, что предупреждения стран Балтии были небезосновательными.

«Теперь они говорят: да, вы были правы», — отметил он.

Однако, по мнению исследователя, признания недостаточно. Главной задачей остаётся дальнейшее укрепление коллективной безопасности Европы и НАТО.

Шрадерс подчеркнул, что современные угрозы могут проявляться не только в военной сфере, но также затрагивать экономику, общество и критическую инфраструктуру. Поэтому союзникам необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся условиям безопасности.

По мнению эксперта, главным уроком последних лет должно стать не только признание прежних ошибок, но и последовательное укрепление коллективной безопасности стран НАТО.