Министр иностранных дел Байба Браже на этой неделе в ходе визита в США обсудила укрепление стратегического партнерства двух стран, подготовку к саммиту НАТО в Анкаре и поддержку Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

В Мичигане министр встретилась с официальными лицами США и латышской диаспорой, одновременно приняв участие в мероприятиях по празднованию 250-й годовщины независимости США и в XVI Всеобщем латышском празднике песни и танца в США.

В ходе визита министр встретилась с сенатором Конгресса США Элиссой Слоткин, обсудив укрепление трансатлантического сотрудничества, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, предстоящий саммит НАТО в Анкаре и поддержку Украины. В ходе беседы была подчеркнута важность военного присутствия США в странах Балтии, совместные усилия по укреплению потенциала сдерживания НАТО, а также существенная роль Балтийской инициативы безопасности в развитии оборонных возможностей региона.

Слоткин высоко оценила достижения Латвии, подчеркнув, что Латвия является образцовым союзником, в том числе вкладывая в оборону 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), и заверила в убедительной поддержке Конгрессом США безопасности стран Балтии.

Во время встречи с командующим Национальной гвардией Мичигана генерал-майором Полом Роджерсом министр подчеркнула сотрудничество с возглавляемой им гвардией, которая уже более 30 лет является одним из самых тесных и надежных партнеров Национальных вооруженных сил Латвии.

Обе стороны выразили удовлетворение широким практическим сотрудничеством, особенно совместными военными учениями и работой по созданию Селийского военного полигона, а также обсудили расширение сотрудничества, в том числе развитие возможностей беспилотников.