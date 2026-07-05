Еще в начале весны в Сейме развернулись горячие дискуссии о «судьбе Мамыкина». Напомним: оппозиционная партия в парламенте инициировала вопрос о лишении гражданства ЛР перебравшегося в Москву экс-евродепутата и журналиста Андрея Мамыкина.

Лишить и выдворить?

Фактически это стало продолжением похожих дебатов в стенах Сейма еще в минувшем году, когда депутаты рассматривали «народную инициативу» о лишении гражданства нелояльных жителей и выдворении их из страны.

Как известно, в итоге эту инициативу, хоть и со второй попытки, парламент и похоронил, констатировав очевидное: ни латвийское законодательство, ни международное право не позволяют лишать людей единственного гражданства. Уже не говоря о том, что нельзя человека просто так выдворить из своей страны – мол, мы тебя выселяем на 101-ый километр, а ты сам ищи, какая страна тебя приютит.

К тому же без ответа остался вопрос – как доказать нелояльность и кто это будет определять? Если тот или иной человек совершил какое-то правонарушение или преступление, то его привлекают к уголовной ответственности, а не лишают гражданства, тем более, если у него нет другого гражданства.

В случае с Мамыкиным история повторилась – у политика нет другого паспорта и стало быть нельзя «просто так» отобрать у него латвийское подданство. Однако депутаты, памятуя о выборах, не рискнули «закрыть тему» и обратились за правовой оценкой в правительство. Иными словами, депутаты комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества хотели узнать у исполнительной власти, есть ли все-таки (или могут быть созданы) правовые возможности для отъема латвийского гражданства у лиц, угрожающих безопасности страны и проявляющих нелояльность к ней.

И вот, готов подготовленный экспертами МВД ответ правительства Сейму «по делу Мамыкина». Нужно отдать должное авторам ответного письма: они подготовили очень подробный, можно даже сказать исчерпывающий юридический анализ всей ситуации вокруг лишения гражданства.

Был гражданином, а стал...

Из ответа явствует, что в любом случае пока у лица только один — латвийский, — паспорт, отнять его нет никакой правовой возможности. Значит юридический тупик?

Оказывается — нет! Эксперты МВД в письме озвучили идею. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, есть возможность потерять статус негражданина только двумя путями — или получив гражданство Латвии (главным образом — путем натурализации), или получив гражданство другой страной. Авторы письма предлагают начать в Сейме политическую дискуссию о том, чтобы изменить и закон «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или другого государства», и Закон о гражданстве, предусмотрев в нем возможность «вернуть» статус негражданина тем, кто решением суда был лишен гражданства Латвии за, к примеру, нарушение клятвы при натурализации.

Таким образом, речь идет именно о получивших гражданство путем натурализации. Исходя из этого, теоретически можно будет отобрать у того же Мамыкина гражданство выдав ему снова паспорт негражданина.

При этом в ответе особо подчеркивается, что статус негражданина не является тождественным статусу апатрида (лица без гражданства). Негражданин — это лицо с особым правовым статусом, которое все равно находится под защитой ЛР и является постоянным жителем ЛР с правом покидать и возвращаться в страну.

Впрочем, едва ли нынешний Сейм успеет решить этот вопрос — депутаты вернутся с каникул ровно за месяц до выборов. Но ясно, что данная тема будет актуальной и для нового парламента.

Для справки: пять официальных причин для отъема гражданства ЛР

В нынешнем Законе о гражданстве прописаны основания для лишения человека латвийского подданства, но с одной существенной оговоркой — если у этого человека есть другое гражданство.

«Правовые основания лишения гражданства Латвии установлены частью первой статьи 24 Закона о гражданстве. Согласно условиям части первой статьи 24 Закона о гражданстве лицо лишается гражданства Латвии, если оно:

1) получило гражданство другого государства без подачи заявления об отказе от гражданства Латвии;

2) без разрешения Кабинета министров добровольно служит в вооруженных силах или военной организации какого-либо другого государства, за исключением случая, когда лицо служит в государственных вооруженных силах или военной организации страны-участницы Европейского Союза, страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли, страны-участницы Организации Североатлантического договора, Австралийского Союза, Федеративной Республики Бразилии, новой Зеландии, Украины или в вооруженных силах или военной организации такого государства, с которым Латвийская Республика заключила договор о признании двойного гражданства, и в случае лишения гражданства Латвии лицо не становится лицом без гражданства;

3) при подтверждении принадлежности к гражданству Латвии или при натурализации умышленно представило недостоверные сведения или умолчало о фактах, относящихся к условиям получения или восстановления гражданства Латвии;

4) осуществляло деятельность, направленную на насильственное свержение государственной власти Латвийской Республики, публично призывало к насильственному свержению закрепленной Конституцией Латвийской Республики государственной власти или насильственному изменению государственного строя, публично призывало к осуществлению или осуществлению организационных действий, направленных на ликвидацию государственной независимости Латвийской Республики, это констатировано решением суда и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства;

5) оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иного рода поддержку государствам или лицам, осуществлявшим действия, в том числе геноцид, преступление против мира, преступление против человечества, военное преступление, подрывающее или угрожающее территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или же если лицо само участвовало в осуществлении таких действий и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства.»