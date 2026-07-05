Корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) несколько раз пытался вытащить из президента Латвии Эдгара Ринкевича четкий ответ – готов ли он согласиться на лидирующую роль Берлина в переговорах с Путиным. Но Ринкевич ловко уходил от ответа, отделываясь общими рассуждениями.

FAZ: – Ввы доверяете Германии играть ведущую роль от имени европейской стороны в переговорах о прекращении войны на Украине?

Ринкевич: – Я смотрю на это прагматично: конечно, мы, европейцы, должны сидеть за столом переговоров, когда речь идет об обязательствах, которые нас затрагивают. Это также в интересах украинцев. Но сначала мы сами должны договориться о том, чего хотим добиться на этих переговорах. В чем заключаются европейские интересы? Разговоры ради разговоров — это не стратегия ведения переговоров. Как должен выглядеть прочный, стабильный мир для Украины и безопасность для европейского континента? Мы должны прояснить это между собой. Только тогда нам нужно будет обсуждать, кто будет вести переговоры от нашего имени. Это будет непросто, потому что даже внутри ЕС все еще существуют очень разные взгляды на Россию. Но мы еще не достигли этого, и это не вина ЕС — это исключительно вина России, которая просто не хочет вести переговоры.

FAZ: – Итак, сможет ли Берлин вести переговоры о выходе на европейский рынок, возможно, в формате E3, с Лондоном и Парижем?

Ринкевич: – Если мы, как ЕС, договоримся о составе переговорной команды и будет создан механизм обмена информацией и координации позиций, это хорошо. Однако это нехорошо, если главы государств и правительств европейских стран или представители ЕС пытаются установить каналы связи с Москвой без соответствующего разрешения.