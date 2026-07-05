Партнеры, возможно, обсудят и то, как они будут вести предвыборную кампанию.

Правительства меняются, политическая повестка дня - нет. Как ожидается, на завтрашнеи заседании коалиционного совета партнеры вновь вернутся к теме airBaltic - премьер Кулбергс требует ускорить работу над бизнес-планом, чтобы понять, есть ли перспектива у авиакомпании без финансовых вливаний государства.

Правящие продолжат дискуссию и о том, какие российские и белорусские товары следует запретить для ввоза в Латвию. Напомним, что МИД подготовил соответствующий законопроект, однако он пока еще не включен в повестку дня вторничного заседания правительства.

Партнеры на коалиционном совете планируют подтвердить необходимость запуска так называемой реформы надзора за небанковскими кредиторами - ожидается, что комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержит пакет законопроектов в рамках этой реформы 8-го июля. Напомним, что речь идет о передачи функций надзора за финансовыми компаниями от Центра защиты прав потребителей Банку Латвии. Против этого выступает и сама отрасль, и многие эксперты, и минэкономики. Однако минфин решил дать реформе зеленый свет.

По слухам, правящие могут обсудить вопрос о корректном ведении предвыборной кампании - то бишь, что правящие партии, рекламируя сеья, воздерживаются от нападок на партнеров по правительству.