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Запретные товары, реформа и снова airBaltic. Что обсудит коалиция? 0 57

Политика
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства

Партнеры, возможно, обсудят и то, как они будут вести предвыборную кампанию.

Правительства меняются, политическая повестка дня - нет. Как ожидается, на завтрашнеи заседании коалиционного совета партнеры вновь вернутся к теме airBaltic - премьер Кулбергс требует ускорить работу над бизнес-планом, чтобы понять, есть ли перспектива у авиакомпании без финансовых вливаний государства.

Правящие продолжат дискуссию и о том, какие российские и белорусские товары следует запретить для ввоза в Латвию. Напомним, что МИД подготовил соответствующий законопроект, однако он пока еще не включен в повестку дня вторничного заседания правительства.

Партнеры на коалиционном совете планируют подтвердить необходимость запуска так называемой реформы надзора за небанковскими кредиторами - ожидается, что комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержит пакет законопроектов в рамках этой реформы 8-го июля. Напомним, что речь идет о передачи функций надзора за финансовыми компаниями от Центра защиты прав потребителей Банку Латвии. Против этого выступает и сама отрасль, и многие эксперты, и минэкономики. Однако минфин решил дать реформе зеленый свет.

По слухам, правящие могут обсудить вопрос о корректном ведении предвыборной кампании - то бишь, что правящие партии, рекламируя сеья, воздерживаются от нападок на партнеров по правительству.

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#финансы #Латвия #airbaltic #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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