В ходе аудита Фонда общественной интеграции (ФОИ) рассматриваются четыре сценария дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Аболиньш.
Аболиньш указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда. Все они предусматривают большие или меньшие изменения, в том числе одна предусматривает ликвидацию ФОИ.
Как указал парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа над всеми четырьмя версиями, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. Тогда вместе с партнерами и будет решено, какой из этих сценариев реализовывать.
"В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию ФОИ", - сказал Аболиньш, не комментируя подробнее, что предусматривают остальные сценарии.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что "Новое Единство" поддерживает проведение аудита ФОИ и возможную реорганизацию, но не поддерживает ликвидацию, поскольку фонд выполняет важные для общества функции.
Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию ФОИ ответил, что следует дождаться результатов аудита.
Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) сказал, что СЗК оценивает развитие событий в этом вопросе очень позитивно, поскольку от позиции, что "все хорошо и ничего не нужно менять", перешли к сценариям, которые предусматривают потенциальные улучшения.
Аболиньш отметил, что ликвидация ФОИ не является основным сценарием.
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