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Аудит Фонда общественной интеграции видит четыре сценария, в том числе ликвидацию 3 267

Политика
Дата публикации: 06.07.2026
LETA
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
ФОТО: LETA

В ходе аудита Фонда общественной интеграции (ФОИ) рассматриваются четыре сценария дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Аболиньш.

Аболиньш указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда. Все они предусматривают большие или меньшие изменения, в том числе одна предусматривает ликвидацию ФОИ.

Как указал парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа над всеми четырьмя версиями, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. Тогда вместе с партнерами и будет решено, какой из этих сценариев реализовывать.

"В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию ФОИ", - сказал Аболиньш, не комментируя подробнее, что предусматривают остальные сценарии.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что "Новое Единство" поддерживает проведение аудита ФОИ и возможную реорганизацию, но не поддерживает ликвидацию, поскольку фонд выполняет важные для общества функции.

Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию ФОИ ответил, что следует дождаться результатов аудита.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) сказал, что СЗК оценивает развитие событий в этом вопросе очень позитивно, поскольку от позиции, что "все хорошо и ничего не нужно менять", перешли к сценариям, которые предусматривают потенциальные улучшения.

Аболиньш отметил, что ликвидация ФОИ не является основным сценарием.

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#новое единство #министр культуры #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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