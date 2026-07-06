Задержки Латвии в реализации проекта Rail Baltica не повлияют на Эстонию с юридической точки зрения. Власти страны заявили, что не видят оснований для каких-либо санкций, если эстонский участок магистрали будет построен в срок.

Эстония не будет нести ответственность за возможные задержки Латвии при реализации международного железнодорожного проекта Rail Baltica, пишет nra.lv. Об этом заявил вице-канцлер по вопросам мобильности Министерства климата Эстонии Сандер Сальму, отвечая на вопросы депутата Рийгикогу Анастасии Коваленко-Келварт.

По словам Сальму, эстонским властям неизвестны случаи, когда одна страна Европейского союза привлекалась бы к ответственности за действия или бездействие другой. Он также отметил, что Эстония не видит юридических оснований для солидарной ответственности, если завершит строительство своего участка магистрали вовремя.

При этом чиновник признал, что Латвия реализует проект медленнее, чем Эстония и Литва. По его словам, этот вопрос уже обсуждался на уровне премьер-министров и министров инфраструктуры двух стран. Новое правительство Латвии пообещало пересмотреть график строительства и схему финансирования, после чего Эстония будет оценивать дальнейшие шаги на основании официальной информации.

Сальму также подтвердил, что в Эстонии работы продолжаются по графику. В этом году на проект предусмотрено 435 млн евро, в следующем — 495 млн евро. Правительство по-прежнему ставит цель завершить строительство эстонского участка Rail Baltica к 2030 году.

Rail Baltica — совместный инфраструктурный проект стран Балтии и Польши, поэтому его успешная реализация зависит от выполнения обязательств всеми участниками.

В то же время внутри самой Эстонии проект остается предметом политических споров. Лидер Центристской партии Михаил Кылварт обвинил правительство в некомпетентном управлении проектом и заявил, что власти игнорировали риски, связанные с возможными задержками в соседних странах.

По его словам, кабинет министров отклонил предложение провести анализ последствий, если Латвия не сможет выполнить намеченные сроки. Кроме того, Кылварт считает, что даже после завершения строительства железная дорога не сможет в полной мере удовлетворить внутренние потребности Эстонии. В качестве примера он привел отказ от части путепроводов, строительство только одного пути на первом этапе и удаленность некоторых будущих станций от населенных пунктов.

Политик также раскритиковал рост стоимости проекта. Если первоначально Rail Baltica оценивалась в 3,7 млрд евро, то сейчас речь идет уже примерно о 15 млрд евро, а завершение всей магистрали ожидается к 2035 году.

Несмотря на политическую дискуссию, официальная позиция правительства Эстонии остается неизменной: страна рассчитывает завершить свой участок Rail Baltica к 2030 году и не ожидает каких-либо санкций из-за возможного отставания Латвии.