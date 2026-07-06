На выборах в 15-й Сейм избирателям предстоит выбирать из более узкого круга кандидатов, чем четыре года назад. При этом средний возраст претендентов вырос, доля людей с высшим образованием увеличилась, а среди кандидатов стало меньше женщин.

На парламентские выборы 2026 года зарегистрированы 14 партийных списков, в которых представлены 1434 кандидата. По сравнению с выборами 2022 года число претендентов сократилось на 395 человек, или на 21,6%.

Из-за этого снизилась и конкуренция за депутатские кресла. Если четыре года назад на одно место в Сейме претендовали в среднем 18,3 кандидата, то теперь — 14,3.

Изменился и портрет кандидата. Средний возраст вырос с 46,6 до 48,5 года, а медианный — с 46 до 48 лет. Самому молодому участнику выборов исполнилось 20 лет, самому возрастному — 88 лет.

Самые возрастные списки представили Союз зеленых и крестьян и партия «Латвия на первом месте». Самые молодые команды — у «Списка Гобземса» и «Прогрессивных». При этом даже у «Прогрессивных», традиционно считающихся одной из самых молодых партий, средний возраст кандидатов вырос по сравнению с предыдущими выборами.

Еще одна заметная тенденция — рост уровня образования. Высшее образование указали почти 79% кандидатов против 74,6% на выборах 2022 года. Хотя в абсолютных цифрах выпускников вузов стало меньше из-за сокращения общего числа кандидатов, их доля выросла более чем на четыре процентных пункта.

По этому показателю лидируют «Новое Единство», «Объединенный список», «Прогрессивные», Союз зеленых и крестьян, а также партия «Мы меняем правила». Самая низкая доля кандидатов с высшим образованием — у партии «Стабильности!», «Списка Гобземас», объединения «Суверенная власть / Младолатыши», партии «Восходящее солнце для Латвии» и объединения «Центр согласия».

При этом гендерный баланс не улучшился. Женщины составляют 34% кандидатов против 36,3% на предыдущих выборах. Самое высокое представительство женщин — у партии «Стабильности!», где соблюдено равное соотношение мужчин и женщин, а также у «Прогрессивных». Меньше всего женщин в списках Национального объединения и партии «Восходящее солнце для Латвии».

Интересно, что две трети участников нынешней кампании ранее не баллотировались в Сейм. В выборах 2022 года участвовали только 33,1% нынешних кандидатов, тогда как остальные впервые пытаются получить место в парламенте.

При этом повторно баллотирующиеся кандидаты чаще владеют недвижимостью и имеют задекларированные накопления. Недвижимость указали 88% таких кандидатов против 74,1% среди новичков, а накопления — 40% против 29,5%.

Еще одно отличие нынешней кампании — заметное сокращение числа кандидатов, не указавших свою национальность. Если четыре года назад таких было более 31%, то теперь — около 15%.

Среди мест работы кандидатов по-прежнему преобладают Сейм, самоуправления, высшие учебные заведения и самозанятость. Наибольшее число кандидатов связано именно с парламентом, хотя таких стало меньше, чем на предыдущих выборах.

В целом анализ показывает сразу несколько тенденций. Политическая конкуренция стала менее массовой — партийных списков и кандидатов стало меньше. Одновременно среднестатистический кандидат стал старше, чаще имеет высшее образование, имущество и опыт участия в политике.