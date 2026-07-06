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«Кирилица недопустима!» 1 484

Политика
Дата публикации: 06.07.2026
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Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис

Министр культуры Наурис Пунтулис

Министр культуры Наурис Пунтулис о судьбе вывески на театре им. М. Чехова.

Как уже сообщалось, глава минкульта Наурис Пунтулис (Нацобъединение) в своем сегодняшнем заявлении уверял, что в его и правительстве планах не значится закрытие театра им. Чехова. По словам министра, театр может ставить постановки на русском языке. Вместе с тем, парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш допустил закрытие театра в будущем.

Но ясно одно: вывески на русском языке с фасада театра им. Михаила Чехова скоро исчезнет! "Это недопустимо, что визитная карточка оплачиваемого государством театра написана на кирилице", - заявил Наурис Пунтулис в интервью ТВ-24.

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#русский язык #интервью #театр #культура #политика
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Эдуард Эльдаров
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