Министр культуры Наурис Пунтулис о судьбе вывески на театре им. М. Чехова.

Как уже сообщалось, глава минкульта Наурис Пунтулис (Нацобъединение) в своем сегодняшнем заявлении уверял, что в его и правительстве планах не значится закрытие театра им. Чехова. По словам министра, театр может ставить постановки на русском языке. Вместе с тем, парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш допустил закрытие театра в будущем.

Но ясно одно: вывески на русском языке с фасада театра им. Михаила Чехова скоро исчезнет! "Это недопустимо, что визитная карточка оплачиваемого государством театра написана на кирилице", - заявил Наурис Пунтулис в интервью ТВ-24.