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Омбудсмен Латвии высказалась о миграции: что должно быть главным при принятии решений 1 92

Политика
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карина Палкова
ФОТО: LETA

При принятии решений в сфере миграции Латвия должна в первую очередь обеспечивать защиту прав своих жителей. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова, подчеркнув, что в нынешней ситуации вопросы прав человека необходимо рассматривать с учетом факторов безопасности.

По словам Карины Палковой, нынешняя международная ситуация требует особого подхода к вопросам миграционной политики.

Она отметила, что сегодня обсуждение миграции и прав человека невозможно вести в отрыве от вопросов национальной безопасности.

«Прежде всего мы должны сделать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, спустя какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить иначе, но сейчас мы должны защищать своих жителей», — сказала омбудсмен в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

Палкова подчеркнула, что на данный момент Бюро омбудсмена не фиксирует большого числа обращений, связанных с миграцией или конфликтами между местными жителями и приезжими. По ее словам, это позволяет сделать вывод, что в настоящее время данная тема не является источником серьезных правозащитных проблем.

Омбудсмен также напомнила, что в прошлом году бюро рассматривало несколько обращений от граждан третьих стран, которые жаловались на невозможность получить отдельные услуги в Латвии.

После проверки было установлено, что в этих случаях признаков дискриминации не выявлено.

Высказывания омбудсмена прозвучали на фоне продолжающихся в Европе дискуссий о том, как сочетать соблюдение прав человека с обеспечением государственной безопасности и регулированием миграционных процессов.

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#права человека #Латвия #Европа #миграция #телевидение #дискриминация #национальная безопасность #Омбудсмен
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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