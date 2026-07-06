При принятии решений в сфере миграции Латвия должна в первую очередь обеспечивать защиту прав своих жителей. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова, подчеркнув, что в нынешней ситуации вопросы прав человека необходимо рассматривать с учетом факторов безопасности.

По словам Карины Палковой, нынешняя международная ситуация требует особого подхода к вопросам миграционной политики.

Она отметила, что сегодня обсуждение миграции и прав человека невозможно вести в отрыве от вопросов национальной безопасности.

«Прежде всего мы должны сделать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, спустя какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить иначе, но сейчас мы должны защищать своих жителей», — сказала омбудсмен в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

Палкова подчеркнула, что на данный момент Бюро омбудсмена не фиксирует большого числа обращений, связанных с миграцией или конфликтами между местными жителями и приезжими. По ее словам, это позволяет сделать вывод, что в настоящее время данная тема не является источником серьезных правозащитных проблем.

Омбудсмен также напомнила, что в прошлом году бюро рассматривало несколько обращений от граждан третьих стран, которые жаловались на невозможность получить отдельные услуги в Латвии.

После проверки было установлено, что в этих случаях признаков дискриминации не выявлено.

Высказывания омбудсмена прозвучали на фоне продолжающихся в Европе дискуссий о том, как сочетать соблюдение прав человека с обеспечением государственной безопасности и регулированием миграционных процессов.