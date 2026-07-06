Министр финансов Марис Кучинскис считает, что подготовленная Министерством финансов новая модель финансового выравнивания самоуправлений лучше действующей системы и должна быть вынесена на утверждение. По его словам, нынешняя модель уже не отвечает реальной ситуации в регионах.

Министерство финансов готовится представить новую модель финансового выравнивания самоуправлений. Как заявил министр Марис Кучинскис, документ станет предметом обсуждения, однако его основная концепция вряд ли существенно изменится.

По словам министра, действующая система уже устарела и не позволяет части самоуправлений обеспечивать даже базовые муниципальные услуги.

«Предложение, разработанное специалистами Министерства финансов, неплохое. Оно определенно лучше предыдущей модели», — отметил Кучинскис в интервью агентству ЛЕТА.

Он подчеркнул, что механизм финансового выравнивания используется во многих странах, где часть налоговых поступлений распределяется между муниципалитетами таким образом, чтобы у каждого были средства для выполнения основных функций.

Вместе с тем министр не исключил корректировок проекта. Перед его окончательным рассмотрением Министерство финансов планирует провести встречи с Латвийским союзом самоуправлений и представителями различных муниципалитетов, чтобы обсудить возможные предложения.

По мнению Кучинскиса, основная причина критики со стороны части самоуправлений заключается в опасениях потерять часть доходов.

«Настоящая причина, по которой многим представителям самоуправлений это не нравится, - ощущение, что у них станет меньше денег. Некоторые считают, что и сейчас платят слишком много. Но мой ответ такой: перестаньте хвастаться, будто это исключительно ваша заслуга. Например, Марупе, Бабите, Адажи говорят, что привлекли жителей из Риги. Но это не так - люди сами решили переехать за пределы столицы, причем это наиболее обеспеченная часть населения. Самоуправление могло бы хвалиться, если бы само привлекло инвесторов, развивало промышленные территории и тем самым привлекло людей», - сказал Кучинскис.

При этом Кучинскис признал, что такие самоуправления действительно испытывают повышенную нагрузку из-за необходимости строить новые школы, детские сады и другую инфраструктуру.

Одновременно министр указал, что менее обеспеченные регионы, такие как Краслава и Лудза, без механизма финансового выравнивания могут столкнуться с нехваткой средств даже на предоставление основных услуг жителям.

Фактически спор вокруг новой модели сводится к вопросу о том, как распределить налоговые поступления между более богатыми и менее обеспеченными самоуправлениями, сохранив при этом возможность всем муниципалитетам выполнять свои обязанности.

Кучинскис также напомнил, что важным собственным источником доходов для местных властей остается налог на недвижимость. По его словам, самоуправления могут использовать его не только для пополнения бюджета, но и как инструмент экономического развития, предоставляя льготы инвесторам и формируя собственную налоговую политику.

Обсуждение новой модели финансового выравнивания продолжится после консультаций с представителями самоуправлений. После этого правительство примет решение о дальнейшем продвижении реформы.