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Ринкевич и Индриксоне обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса 0 43

Политика
Дата публикации: 06.07.2026
LETA
Изображение к статье: Пустой класс

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) сегодня обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Стороны обсудили рабочие приоритеты Индриксоне, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением.

Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки (МОН) по совершенствованию готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале.

Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года.

Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушному пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ.

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#образование #кризис #Латвия #дистанционное обучение #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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