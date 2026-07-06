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Ринкевич и Смилтенс обсудили, сколько и кому платить за ущерб от военных инцидентов 1 158

Политика
Дата публикации: 06.07.2026
LETA
Изображение к статье: Обломок дрона
ФОТО: пресс-фото

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр юстиции Эдвардс Смилтенс сегодня обсудили решение Кабинета министров об установлении порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, сообщили в канцелярии президента.

Стороны обсудили актуальные вопросы и приоритеты работы Министерства юстиции, в том числе безопасное проведение выборов и укрепление потенциала и независимости судебной власти.

Уже сообщалось, что правительство на выездном заседании в Латгале приняло подготовленное Министерством юстиции регулирование компенсации ущерба, причиненного военными инцидентами в мирное время.

Регулирование предусматривает, как государство будет возмещать прямой ущерб, причиненный дронами и другими военными инцидентами, жителям, предприятиям и общественной инфраструктуре.

Цель регулирования - обеспечить, чтобы людям после таких инцидентов было ясно, куда обращаться за помощью, в какие сроки будут приниматься решения и по каким принципам будут назначаться компенсации.

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#выборы #Латвия #безопасность #компенсация #инфраструктура #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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