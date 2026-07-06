Президент США Дональд Трамп позвонил главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и попросил его пересмотреть дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира.

Об этом в воскресенье журналисту информационного агентства AFP сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Трамп позвонил Инфантино в среду, то есть в тот же день, когда была показана красная карточка», – рассказал источник на условиях анонимности.

В воскресенье ФИФА приостановила одноматчевую дисквалификацию Балогуна, что позволит ему принять участие в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.