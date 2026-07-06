В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил агентству ЛЕТА премьер-министр Андрис Кулбергс (ОС).

На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач.

Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарии введения базовой пенсии, которые из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов.

Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже раза в месяц.