Министр земледелия Улдис Аугулис заявил, что вопрос изменения правил вырубки леса не снят с повестки дня. По его словам, двигаться дальше власти намерены только после достижения договоренностей с представителями отрасли, экологическими организациями и другими заинтересованными сторонами.

Изменение условий ведения лесного хозяйства остается одним из приоритетных вопросов для Министерства земледелия. Как рассказал министр Улдис Аугулис в интервью агентству ЛЕТА, сейчас продолжаются консультации с представителями лесной отрасли, кооперативами и частными владельцами лесов.

По его словам, одна из главных задач — не допускать, чтобы хозяйственные леса перестаивали и древесина теряла свою ценность.

«Нет смысла ждать, пока деревья начнут гнить. Это можно сравнить с урожаем зерна — его собирают тогда, когда он созрел, а не после того, как он осыпался», — пояснил министр.

При этом Аугулис подчеркнул, что решение не будет приниматься без обсуждения с природоохранными организациями. Он не считает, что разногласия между участниками настолько непреодолимы, как иногда утверждается публично.

Фактически дальнейшая судьба возможных изменений сейчас зависит от результатов оценки воздействия на окружающую среду. Ожидается, что она будет готова в августе. Если это произойдет, уже в сентябре может начаться согласование основных направлений развития лесного хозяйства.

Это означает, что до появления экологической оценки окончательных решений по изменению правил вырубки ожидать не стоит.

Министр отметил, что новый документ будет рассчитан до 2040 года и должен определить, как в ближайшие годы будет организовано управление латвийскими лесами. При этом, по его словам, развитие лесной отрасли должно сочетаться с сохранением биологического разнообразия.

Отдельно Аугулис обратил внимание на сокращение площадей хозяйственных лесов. На это влияют как расширение природоохранных территорий сети Natura 2000, так и ограничения, связанные с восточной границей страны. По словам министра, согласование новых территорий Natura 2000 затянулось почти на год, хотя правительство ожидало завершения этой работы значительно раньше.

В будущем документе планируется четко определить, где хозяйственная деятельность будет разрешена, а где — невозможна. По мнению министра, это должно обеспечить большую определенность как для лесной отрасли, так и для государства.

Еще одной задачей Аугулис назвал развитие переработки древесины внутри страны. Он отметил, что сегодня около 70% массива древесины, используемого для производства мебели, Латвия импортирует из Швеции. По мнению министра, отрасли необходимо стремиться к тому, чтобы такое сырье производилось внутри страны и позволяло создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Обсуждение новой стратегии развития лесного хозяйства продолжится после публикации экологической оценки. Именно она должна стать основой для дальнейших решений о возможном изменении правил управления латвийскими лесами.