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Четыре кандидата в Сейм сообщили о сотрудничестве со спецслужбами СССР или других государств 0 323

Политика
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ленин, флаг СССР, банкнота
ФОТО: Unsplash

Четыре кандидата на выборах в 15-й Сейм сообщили в анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК), о сотрудничестве с органами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР либо иностранных государств. Эти сведения основаны на данных, которые кандидаты указали самостоятельно.

Согласно анализу опубликованных анкет, проведенному агентством LETA, соответствующую отметку поставили кандидат от «Объединенного списка» по Видземскому округу Инесе Загорска, кандидат от «Списка Гобземса» по Рижскому округу Язеп Янишев, кандидат от Национального объединения по Латгальскому округу Оскар Бабрис и кандидат от «Центра согласия» по Курземскому округу Улдис Озолиньш.

В опубликованных ЦИК документах указано, что ответственность за достоверность сведений несет сам кандидат. Комиссия публикует информацию в том виде, в котором она была предоставлена.

Важно учитывать, что наличие такой отметки в анкете само по себе не означает запрета на участие в выборах. Закон о выборах в Сейм предусматривает ограничения лишь для отдельных категорий лиц, поэтому правовое значение подобных сведений зависит от конкретных обстоятельств и юридической квалификации.

Иными словами, опубликованная информация не свидетельствует автоматически о наличии оснований для отказа в регистрации кандидата. Она является частью обязательных сведений, которые избиратели могут учитывать при знакомстве с участниками выборов.

Всего для участия в выборах в 15-й Сейм зарегистрированы 14 списков кандидатов. Центральная избирательная комиссия продолжает публиковать информацию о претендентах в рамках установленной законом процедуры информирования избирателей.

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#выборы #ЦИК #Латвия #спецслужбы #кандидаты #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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