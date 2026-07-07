Министерство иностранных дел Латвии (МИД) выразило протест временному поверенному в делах России в Латвии Дмитрию Касаткину. Против чего протестуем?

Во вторник МИД вызвал временного поверенного в делах России Кастакина и вручил ему ноту протеста, осудив ложные заявления, сделанные заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным в отношении Латвии.

Как сообщает государственное агентство Синьхуа в последние несколько дней Галузин отметился несколькими заявлениями:

-«Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем. Им это хорошо известно».

-«Членство в НАТО не избавит Латвию от последствий за участие в ударах по российской территории».

-«У России есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские страны уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших российскую гражданскую инфраструктуру».

В латвийском МИД парируют: «Несмотря на неоднократно и недвусмысленно заявленную официальную позицию Латвии о том, что она не открывала свое воздушное пространство для проведения каких-либо атак, а также совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля, российская сторона продолжает распространять ложную информацию и нагнетать ситуацию».

В министерстве подчеркнули, что Латвия считает заявления России полностью необоснованными и требует от российской стороны незамедлительно опровергнуть эту недостоверную информацию.

Латвия также отвергла другие прозвучавшие в последнее время ложные заявления представителей МИД России о стране, подчеркнув, что в Латвии обеспечивается соблюдение законодательства в отношении всех жителей, а утверждения об обратном не имеют под собой никаких фактических оснований.

Кроме того, временному поверенному в делах посольства России был заявлен категорический протест в связи с массированной воздушной атакой на Киев с применением ракет и беспилотников в ночь с 5 на 6 июля. В результате этого удара погибли как минимум 26 мирных жителей, более 60 человек, включая детей, получили ранения.