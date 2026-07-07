Может же национальная внешняя политика быть поистине многовекторной! Несмотря на реверансы в отношении Вашингтона, официальная Рига на днях сделала книксен в сторону Пекина. Утвержден новый состав из 14 представителей ЛР в Объединенном латвийско-китайском комитете.

Пора за стену

Упор на прагматизм подчеркивается тем, что роль руководителя национальной группы будет играть не кадровый дипломат, но государственный секретарь Министерства экономики Райвис Брешмитс. В состав делегации от ЛР включены также ведущие чиновники Министерства земледелия, Министерства сообщения, Министерства здоровья, Министерства образования и науки...

Действительно – одна Поднебесная легко может обеспечить экспорт услуг всех наших вузов; сельское хозяйство получит великий рынок сбыта; китайская медицина хранит уникальные секреты долголетия…

Есть, впрочем, и внешнеполитическая составляющая – в группе 4 высокопоставленных сотрудников МИД Латвии, в т.ч. чрезвычайный и полномочный посол Карлис Эйхенбаумс. Ранее, до отправки в Пекин, он занимал среди прочих должность специального посла по разъяснению исторических проблем ЛР!

Увы, доселе латвийско-китайская группа не отличалась эффективностью. Последнее ее заседание состоялось более 9 лет тому назад – 17 марта 2017 года в Пекине. Хотя и в 2019 году, когда министр обороны Артис Пабрикс был вице-премьером, он поднялся на сцену Большой Гильдии вместе с послом КНР – в честь празднования 70-летия власти Коммунистической партии, Мао Цзэдуна.

Что ж, геополитическая реальность заставляет вновь отправляться за Великую Китайскую Стену.

Не отстать от Трампа

Между тем, Эдгар Ринкевич не совершал официальных визитов в Китай ни в должности министра иностранных дел, ни в статусе президента Латвии. Взаимодействие с КНР в основном ограничивалось участием в онлайн-саммитах формата «16+1» в качестве главы МИД, а также встречами с китайскими официальными лицами на территории Латвии.

При этом Латвия и Эстония покинули китайский формат сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы «16+1». Как сообщал Reuters, «этот шаг был сделан на фоне критики Запада в адрес Китая по поводу эскалации военного давления на демократически управляемый Тайвань и укрепления связей Пекина с Россией во время вторжения в Украину».

Теперь, как видим, концепция поменялась – стоило мистеру Трампу и председателю Си хотя бы обозначить сближение, так и наша дипломатия поспешила соответствовать. Кстати, в пакете документов Кабинета Министров по мерам к улучшению латвийско-китайских взаимоотношений, приложены отзывы Службы государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме и Службы военной разведки и безопасности: не возражаем!

Осталось лишь за малым: как теперь обеспечить транзит товаров и услуг из ЛР в КНР. Ведь на данном маршруте продолжает лежать держава, с которой у Пекина отношения прекрасные, а у Риги – отвратительные…