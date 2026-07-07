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Литовцы предполагают танковую атаку 0 805

Политика
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Танки

Вооруженным силам Литвы поставлены противотанковые ракеты немецкого производства на сумму более 3 млн евро, сообщило во вторник Министерство обороны.

Как отмечает BNS, это как минимум четвертая партия подобных ракет, поставленная литовской армии с августа 2025 года.

На сегодняшний день армия получила ракеты Spike LR2 на сумму не менее 11,5 млн евро, и планируются дальнейшие закупки.

«Мы дополнительно закупим еще больше ракет Spike LR2 — литовская армия должна быть максимально готова и оснащена современным вооружением», — приведены в сообщении слова министра обороны Робертаса Каунаса.

По его словам, армия продолжает укрепляться, а инвестиции в запасы боеприпасов направлены на сдерживание России и обеспечение мира в стране.

Spike LR2 — это противотанковые ракеты, обеспечивающие быстрое реагирование и высокую огневую мощь, предназначенные для уничтожения танков, бронетехники, инженерных объектов и других важных целей.

В Вооруженных силах Литвы эти ракеты интегрированы в боевые машины пехоты Vilkas, что обеспечивает им повышенную огневую мощь и возможность действовать на большем расстоянии.

По данным министерства, в оборонном бюджете на 2026 год на закупку вооружений и военной техники предусмотрено 2 млрд евро. В целом в этом году Литва планирует финансирование обороны в размере 5,38% валового внутреннего продукта.

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#Литва #бюджет #оборона #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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