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На выборы в 15-й Сейм идут 14 партий: борьба за парламент вступает в активную фазу 0 73

Политика
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм Латвии
ФОТО: LETA

В Латвии завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм. За места в парламенте намерены бороться 14 партий и объединений — меньше, чем на предыдущих выборах, когда в избирательной кампании участвовали 19 политических сил.

После жеребьевки номеров списков, состоявшейся 6 июля, предвыборная кампания переходит в активную фазу. В ближайшие месяцы партиям предстоит убеждать избирателей, а ключевым этапом традиционно станут сентябрьские теледебаты лидеров, пишет Latvijas Avīze.

Всего партии выдвинули 1434 кандидата. Теперь их документы должны проверить Управление по делам гражданства и миграции, Центр документирования последствий тоталитаризма и Информационный центр МВД, чтобы подтвердить соответствие требованиям закона.

Максимально возможные списки — по 125 кандидатов — представили лишь семь политических сил. Среди них все партии, уже представленные в Сейме, а также объединение «Суверенная власть»/«Младолатыши».

По сравнению с выборами 2022 года участников кампании стало меньше. Это может означать более высокую концентрацию голосов у крупных партий, хотя часть небольших политических сил, вероятно, будет бороться прежде всего за преодоление двухпроцентного барьера, который дает право на государственное финансирование деятельности партии.

Согласно последнему опросу SKDS, опубликованному после смены правительства, поддержку наращивает «Объединенный список», который сейчас представляет премьер-министр. Среди партий правящей коалиции наиболее уверенно также выглядит Национальное объединение, тогда как «Новое Единство» и Союз зеленых и крестьян, согласно опросу, находятся вблизи пятипроцентного барьера.

При этом в рейтингах их опережают не только оппозиционные партии «Латвия на первом месте» и «Прогрессивные», но и объединение «Суверенная власть»/«Младолатыши», которое пока не представлено в парламенте.

В списках кандидатов немало действующих депутатов самоуправлений, включая нескольких руководителей муниципалитетов, избранных лишь год назад. Также в парламент намерен вернуться бывший президент Латвии Раймондс Вейонис, который баллотируется от «Объединенного списка» как представитель Латвийской зеленой партии.

Для двух политических сил нынешняя кампания станет первым участием в выборах в Сейм. Это партия «Восходящее солнце для Латвии», которую возглавляет бывший представитель Национального объединения Райвис Зелтитс, а также партия «Мы меняем правила» под руководством режиссера Алвиса Херманиса. Последняя формально считается новым участником выборов, хотя фактически представляет собой переименованную партию «Республика».

Кроме того, в парламент рассчитывают вернуться партии, не сумевшие преодолеть избирательный барьер четыре года назад. Среди них — «Для развития Латвии» и Новая консервативная партия.

До дня голосования остается несколько месяцев, однако опыт предыдущих кампаний показывает, что расстановка сил может заметно измениться уже в последние недели перед выборами, когда основное внимание избирателей будет приковано к публичным дебатам и выступлениям лидеров партий.

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#выборы #Латвия #партии #парламент #кандидаты #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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