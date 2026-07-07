Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс спустя месяц после вступления в должность признал, что выполнить всю правительственную декларацию не удастся. По его словам, кабинет министров перегружен текущими вопросами, из-за чего времени на реализацию стратегических задач остается недостаточно.

По словам главы правительства, уже первый месяц работы показал, насколько сложно совмещать решение повседневных вопросов с долгосрочными реформами.

«Совершенно ясно, что выполнить все не получится», — заявил Кулбергс в интервью агентству ЛЕТА.

Премьер считает, что одна из главных проблем заключается в самой организации работы правительства. По его оценке, правительственная декларация получилась слишком объемной, а значительную часть заседаний Кабинета министров занимают вопросы, которые, по сути, могли бы решаться без участия правительства.

Это, по мнению Кулбергса, не только отнимает время у обсуждения стратегических решений, но и делает менее понятной ответственность за их принятие.

При этом работу министров премьер в целом оценивает положительно. Однако после первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгале в конце мая, он пришел к выводу, что государственное управление по-прежнему сосредоточено главным образом на процессах, а не на достижении конкретных измеримых результатов.

Фактически премьер дал понять, что рассчитывает изменить не только содержание работы правительства, но и подход к управлению в министерствах. По его словам, изменения уже начались, хотя часть реформ потребует пересмотра нормативных актов и поэтому займет продолжительное время.

Для жителей это означает, что часть обещаний, включенных в правительственную декларацию, может так и не быть реализована в полном объеме. При этом правительство намерено сосредоточиться на тех задачах, которые считает наиболее приоритетными.

Кулбергс также выразил надежду сохранить пост премьер-министра и после следующих выборов в Сейм. По его словам, это будет зависеть от того, каких результатов правительство сможет добиться за время своей работы.