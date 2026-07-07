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Россиян допускают на Олимпийские игры: Латвия категорически против 0 127

Политика
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: лок

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) не поддерживает принятое сегодня Исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК) решение предварительно отменить отстранение Олимпийского комитета России.

ЛОК решительно осуждает решения МОК, направленные на восстановление статуса и участия Олимпийских комитетов России и Беларуси, сообщили bb.lv в латвийском комитете.

Несмотря на то, что Россия была вынуждена исключить из состава своего олимпийского комитета оккупированные территории, что в определенной степени можно считать прогрессом и свидетельством изменения политики государства-агрессора по территориальному вопросу, ЛОК категорически не согласен с отменой действующих ограничений в отношении спортсменов стран-агрессоров во всем международном спортивном сообществе, особенно накануне начала квалификационных соревнований к Олимпиаде-2028.

ЛОК выражает надежду, что международные спортивные федерации, которым теперь передана ответственность за принятие дальнейших решений и разработку конкретных правил, не допустят участия таких спортсменов в международных соревнованиях. Уже сейчас известно о нескольких влиятельных международных федерациях, которые открыто и недвусмысленно заявили о своей отрицательной позиции, сообщили в ЛОК.

Там сообщили: позиция ЛОК остается твердой и неизменной – организация не поддерживает решения и компромиссы, которые в нынешней геополитической ситуации противоречат основополагающим ценностям олимпийского движения и могут быть восприняты как шаг к нормализации агрессии.

Латвийский олимпийский комитет продолжит последовательно отстаивать принципы гуманности и честной спортивной борьбы, выражать солидарность с Олимпийским комитетом Украины и странами Балтии, а также в тесном сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами других государств координировать совместные действия.

Для справки: Международный олимпийский комитет сегодня временно отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

При этом МОК по-прежнему не будет организовывать мероприятия в России и не будет приглашать российских чиновников на свои мероприятия.

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#спортсмены #Украина #Латвия #спорт #геополитика #МОК #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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