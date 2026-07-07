ЛОК решительно осуждает решения МОК, направленные на восстановление статуса и участия Олимпийских комитетов России и Беларуси, сообщили bb.lv в латвийском комитете.

Несмотря на то, что Россия была вынуждена исключить из состава своего олимпийского комитета оккупированные территории, что в определенной степени можно считать прогрессом и свидетельством изменения политики государства-агрессора по территориальному вопросу, ЛОК категорически не согласен с отменой действующих ограничений в отношении спортсменов стран-агрессоров во всем международном спортивном сообществе, особенно накануне начала квалификационных соревнований к Олимпиаде-2028.

ЛОК выражает надежду, что международные спортивные федерации, которым теперь передана ответственность за принятие дальнейших решений и разработку конкретных правил, не допустят участия таких спортсменов в международных соревнованиях. Уже сейчас известно о нескольких влиятельных международных федерациях, которые открыто и недвусмысленно заявили о своей отрицательной позиции, сообщили в ЛОК.

Там сообщили: позиция ЛОК остается твердой и неизменной – организация не поддерживает решения и компромиссы, которые в нынешней геополитической ситуации противоречат основополагающим ценностям олимпийского движения и могут быть восприняты как шаг к нормализации агрессии.

Латвийский олимпийский комитет продолжит последовательно отстаивать принципы гуманности и честной спортивной борьбы, выражать солидарность с Олимпийским комитетом Украины и странами Балтии, а также в тесном сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами других государств координировать совместные действия.

Для справки: Международный олимпийский комитет сегодня временно отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

При этом МОК по-прежнему не будет организовывать мероприятия в России и не будет приглашать российских чиновников на свои мероприятия.