Латвийское ТВ обратилось к председателю правления Латвийского союза театральных деятелей Оярсу Рубенису с просьбой прокомментировать приказ министра культуру Науриса Пунтулиса, который фактически запрещает Русскому театру им. Михаила Чехова общаться со зрителями на русском языке - рекламировать спектали, клеить афиши, общаться актерам между собой...

Председателя правления Латвийского союза театральных деятелей Ояра Рубениса удивляет способ, как министр решает этот вопрос: "Если в одно утро мы вдруг получаем сообщение, что теперь будет так, не обсуждая ни с кем, и вы должны это принять, потому что я могущественный — мы так сейчас делаем, — то совершенно ясно, прочитав это сообщение, которое я не понимаю до конца, где у меня очень много вопросов...

Совершенно понятно, что государственное общество капитала, которое подчинено власти, оно пишет в ответ свои возражения, потому что с ним (с театром - прим.авт.) никто толком не разговаривает, не объясняется, с коллективом никто не разговаривает. Для меня это немного сравнение с общественным СМИ, в котором был вопрос брендов ".