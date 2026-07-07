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«С коллективом никто не разговаривает». Глава союза театральных деятелей о приказе Пунтулиса 0 150

Политика
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Председатель правления Латвийского союза театральных деятелей

Председатель правления Латвийского союза театральных деятелей

Оярс Рубенис прокомментировал "языковой" приказ Науриса Пунтулиса.

Латвийское ТВ обратилось к председателю правления Латвийского союза театральных деятелей Оярсу Рубенису с просьбой прокомментировать приказ министра культуру Науриса Пунтулиса, который фактически запрещает Русскому театру им. Михаила Чехова общаться со зрителями на русском языке - рекламировать спектали, клеить афиши, общаться актерам между собой...

Председателя правления Латвийского союза театральных деятелей Ояра Рубениса удивляет способ, как министр решает этот вопрос: "Если в одно утро мы вдруг получаем сообщение, что теперь будет так, не обсуждая ни с кем, и вы должны это принять, потому что я могущественный — мы так сейчас делаем, — то совершенно ясно, прочитав это сообщение, которое я не понимаю до конца, где у меня очень много вопросов...

Совершенно понятно, что государственное общество капитала, которое подчинено власти, оно пишет в ответ свои возражения, потому что с ним (с театром - прим.авт.) никто толком не разговаривает, не объясняется, с коллективом никто не разговаривает. Для меня это немного сравнение с общественным СМИ, в котором был вопрос брендов ".

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#театр #общество #культура #свобода слова #министр культуры #политика
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Эдуард Эльдаров
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