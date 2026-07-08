В случае гибридных угроз со стороны России — таких как кибератаки, информационные операции или использование нелегальной миграции — первичный ответ остается ответственностью каждой страны. При этом действия государств должны координироваться с союзниками по НАТО, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам главы латвийского МИД, гибридные угрозы отличаются от прямого военного нападения, поэтому их отражение прежде всего ложится на национальные органы власти и службы безопасности.

Речь идет о кибератаках, информационных кампаниях, диверсиях, коррупционных схемах, попытках дестабилизировать общество и использовании нелегальной миграции как инструмента давления.

Такое заявление Браже сделала после участия в дискуссии о российских гибридных угрозах на саммите НАТО, который проходит в Анкаре.

Министр подчеркнула, что хотя непосредственная реакция является обязанностью отдельных государств, союзникам крайне важно действовать совместно. По ее словам, ключевую роль играют обмен разведданными, сотрудничество спецслужб, правоохранительных органов, вооруженных сил и гражданских структур.

Именно такое взаимодействие, как считает Браже, позволяет сформировать единое понимание угроз и быстрее реагировать на действия России.

По словам министра, Москва использует широкий спектр невоенных методов давления. Среди них — информационные операции, кибератаки, диверсии, дискредитационные кампании и попытки повлиять на политические процессы в странах НАТО.

Браже отметила, что одной из целей подобных действий является снижение общественной поддержки Украины. В качестве примера она привела распространяемые утверждения о том, что средства, выделяемые Киеву, якобы следовало бы направить на внутренние социальные нужды, например на выплату пенсий.

«Сейчас мы видим, что российские враждебные информационные операции направлены на снижение поддержки Украины и попытки поставить ее под сомнение. Например, распространяются утверждения о том, зачем тратить деньги на Украину, если их можно направить на выплату пенсий», — сказала Браже.

Говоря о ситуации в Латвии, министр заявила, что Россия оказывает давление на восточную границу, используя потоки нелегальных мигрантов. По ее словам, таким образом проверяются эффективность охраны границы и готовность государственных структур реагировать на подобные вызовы.

Хотя гибридные атаки не дают оснований для прямого военного вмешательства союзников, Браже считает важным, чтобы страны НАТО одинаково оценивали подобные действия и воспринимали их как элемент общей стратегии давления.

Министр также высказалась за более активное участие партнеров в охране внешней границы альянса. По ее словам, Латвия хотела бы видеть больше пограничников из союзных государств, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией на месте и получить практический опыт.

«Мы хотели бы видеть больше пограничников из союзных стран на нашей границе, чтобы они своими глазами увидели ситуацию, лучше ее понимали и одновременно получали необходимый опыт», — подчеркнула министр.

Отдельно Браже подчеркнула, что ответственность за оборону Европы постепенно все больше переходит к европейским государствам. При этом, по ее словам, увеличение оборонных расходов стран Европы не означает сокращения присутствия США на континенте, а должно стать дополнением к существующим возможностям НАТО.

«В 2020 году около 80% оборонных бюджетов стран НАТО приходилось на государства, не входящие в Европейский союз. Сейчас ситуация значительно изменилась: европейские страны и Канада существенно увеличили свои оборонные бюджеты и возможности. Это не означает ухода США из Европы — Соединенные Штаты сохраняют свое присутствие и потенциал. Однако Европе необходимо и дальше наращивать собственные возможности», — заявила Браже.

Саммит НАТО в Анкаре продолжается. Одними из главных тем встречи остаются поддержка Украины, укрепление оборонного потенциала альянса и противодействие новым угрозам, включая гибридные операции.