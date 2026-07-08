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Будут ли США сокращать военный контингент в Латвии? Минобороны дало официальный ответ 0 155

Политика
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия США в Риге
ФОТО: LETA

Министерство обороны Латвии заявило, что не располагает информацией о подготовке США к сокращению своего военного контингента в стране. По данным ведомства, Вашингтон продолжает тесное взаимодействие с Латвией и другими союзниками по НАТО, а недавние перемещения военнослужащих были частью плановой ротации.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе контактов с американской стороной не поступало никаких сигналов, указывающих на возможное сокращение численности военнослужащих США в Латвии.

По информации ведомства, США продолжают координировать с союзниками вопросы военного присутствия с учетом как войны России против Украины, так и растущих вызовов безопасности за пределами Европы.

В министерстве также напомнили, что недавно на военных базах в Адажи и Лиелварде прошли плановые ротации американских подразделений. Эти изменения не связаны с сокращением присутствия США в регионе.

«Американские военнослужащие и впредь будут частью военного присутствия НАТО в Латвии и странах Балтии, а также продолжат участвовать в совместных учениях в Европе», — отметили в Минобороны.

В ведомстве считают, что продолжающееся присутствие американских военных подтверждает важность Латвии для коллективной обороны НАТО и высокую оценку вклада страны в укрепление безопасности альянса.

Поводом для комментария стали сообщения из Эстонии. Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что большая часть американских военнослужащих, находившихся в стране, уже покинула ее в рамках завершения очередной ротации.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур при этом заявил, что новое подразделение армии США должно прибыть в Эстонию уже этим летом и останется там до конца года. По его словам, численность контингента пока не определена, а решений о дальнейшем присутствии американских военных после этого периода пока нет.

Таким образом, в Латвии подчеркивают, что оснований говорить о сокращении американского военного присутствия в стране на данный момент нет.

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#НАТО #США #Эстония #Латвия #Европа #безопасность #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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