Политолог Филипс Раевскис считает, что, несмотря на в целом неплохие экономические показатели Латвии, за позитивной статистикой скрывается тревожная тенденция, которая в будущем может привести к серьезным последствиям.

В интервью NRA.lv TV он отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя назвать плохой. Низкий уровень безработицы, заполненные парковки у торговых центров и оживленное движение на дорогах свидетельствуют о том, что жители продолжают активно тратить деньги, а экономическая активность остается высокой.

«Я тоже рад, что у людей всё в порядке», — сказал политолог.

Однако, по его словам, гораздо важнее понять, за счет чего достигается это благополучие.

Раевскис считает, что в здоровой экономике рост зарплат должен обеспечиваться частным сектором, где создается добавленная стоимость и формируются экспортные доходы. Однако в Латвии, по его мнению, происходит обратное.

«Согласно статистике, среднюю зарплату вверх тянет не бизнес, а государственный аппарат и государственные учреждения. Именно государство повышает средний уровень зарплат», — заявил он.

Политолог предупредил, что подобная модель развития в истории никогда не заканчивалась благополучно.

«Это всегда заканчивается крахом, причем очень болезненным», — подчеркнул Раевскис.

По его мнению, сильнее всего последствия такой политики ощущают не экспортно ориентированные предприятия, а обычные люди, которые рассчитывают на способность государства бесконечно увеличивать расходы.

Говоря о будущем, Раевскис отметил, что экономические прогнозы могут быстро измениться под влиянием непредвиденных событий. На инфляцию и экономический рост, по его словам, влияют не только внутренние политические решения, но и геополитические потрясения, а также рост цен на энергоресурсы.

Кроме того, он обратил внимание на увеличение государственного долга, подчеркнув, что чем больше страна занимает, тем меньше у нее свободы действий в будущем.

«Чем меньше государство обременено долгами, тем оно более суверенно и независимо в своих решениях. Наращивая заимствования, мы сами ограничиваем свою свободу и суверенитет», — заявил политолог.