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«Я заметил, что России нравится, когда мы боимся» – президент Латвии 0 754

Политика
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и чета Эрдоганов - фото на память.

Эдгар Ринкевич и чета Эрдоганов - фото на память.

ФОТО: president.lv

России нравится запугивать страны региона, однако за Латвией стоит весь Североатлантический альянс. Об этом на пресс-брифинге во время саммита НАТО в Анкаре заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам главы государства, хотя Латвия постоянно сталкивается с гибридными угрозами со стороны России, он не ожидает прямого военного вторжения.

«Мы должны быть готовы к гибридной войне. Но я заметил, что России нравится, когда мы боимся. Поэтому, говоря об угрозах восточному флангу, важно напоминать: за нами стоит НАТО. Если произойдет нападение, Латвия будет сражаться, так же как будет сражаться весь Альянс», — заявил Ринкевич.

Президент подчеркнул, что двумя важнейшими итогами саммита НАТО стали договоренность о продолжении поддержки Украины в отражении российской агрессии, а также соглашение об увеличении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП к 2035 году. Ринкевич не преминул сообщить, что Латвия уже сейчас направляет на оборону 5% ВВП, и призвал других союзников последовать этому примеру.

Отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Соединенным Штатам следует установить контроль над Гренландией, Ринкевич не стал плясать под дудку хозяина Белого дома и объявил, что Гренландия является неотъемлемой частью Дании.

При этом Ринкевич утверждает, что США являются незаменимым союзником Латвии. «Европе и НАТО нужны Соединенные Штаты, но и США нужна Европа», — уверен Ринкевич.

А что Трамп?

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре заявил, что Вашингтон платит «непропорционально больше».

Американский лидер считает, что страны НАТО «не относились к нам должным образом» и обошлись с США «несправедливо». В пример президент США привел Испанию, назвав ее «ужасным партнером»: «Они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Пожалуйста, прекратите всю торговлю с Испанией, включая визиты».

Кроме того, Трамп заявил, что «недоволен НАТО из-за того, что они сделали с Гренландией», а также из-за нежелания некоторых стран-членов альянса помочь в противостоянии с Ираном.

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#НАТО #США #Украина #Дональд Трамп #Латвия #геополитика #Гренландия #оборона #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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