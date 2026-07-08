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«Латвии следовало бы заявить о своем праве на Абрене...» 0 652

Политика
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пыталовский район России

Пыталовский район России

Историк и политик назвал договор о границе с РФ "предательским".

Лидер партии "Восходящее солнце" (Austošā saule) Райвис Зелтитс решил поделиться в социальных сетях своими фантазиями на предмет будущего... России.

"В случае распада России, который может оказаться не столь далеким, Латвии следовало бы заявить о своем праве на Абрене, предприняв необходимые шаги для восстановления нашей территориальной целостности. Абрене - древняя территория латгалов и до оккупации было красивое и ухоженное место. Теперь это часть запущенного и вымирающего Псковского региона - как обычно, Кремль оккупирует территории, а затем доводит их до уровня остальной России. Пограничный договор 2007 года был предательским и вредным интересам Латвийского государства - он дал основания отказаться от закрепленных в мирном договоре 1920 года прав, а также проигнорировал вопрос оккупации и конституционной непрерывности латвийского государства. Политики того времени обещали улучшение отношений со страной, которая постоянно грозит разрушением нашей независимости, но мы получили именно то, что обещал восточный диктатор - уши дохлого осла", - констатировал историк по образованию Р. Зелтитс.

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#история #Латвия #границы #независимость #оккупация #социальные сети #внешняя политика #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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