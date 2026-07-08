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Не перепутайте на выборах: в списках кандидатов оказались сразу несколько полных тезок. А еще 81 Янис и 24 Александра 0 211

Политика
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина возле избирательной урны

В списках кандидатов на выборы в 15-й Сейм оказалось сразу несколько полных тезок. Самый необычный случай — три кандидата по имени Роберт Берзиньш, которые одновременно участвуют в выборах от одной партии, но в разных округах.

Анализ списков кандидатов показал, что на выборах в Сейм 2026 года зарегистрировано восемь совпадений имени и фамилии. В семи случаях полными тезками являются два человека, а рекорд принадлежит Робертам Берзиньшам — таких кандидатов сразу трое.

Все три Роберта Берзиньша представляют одну партию, однако баллотируются в разных избирательных округах — Земгале, Видземе и Курземе.

Среди других полных тезок — два Андриса Гринбергса, два Андриса Петровса, два Яниса Патмалниекса, два Яниса Урбановича, два Мариса Пуриньша, два Роналда Калниньша и два Виктора Валайниса. В большинстве случаев кандидатов можно различить по году рождения, партии или округу, в котором они баллотируются.

Подобные совпадения встречаются практически на каждых выборах, однако сразу три кандидата с полностью одинаковыми именем и фамилией — достаточно редкая ситуация.

Всего на выборах в 15-й Сейм зарегистрированы 1434 кандидата, из которых 946 — мужчины и 488 — женщины.

Самым распространенным мужским именем среди кандидатов стал Янис — его носят 81 человек, то есть почти каждый двенадцатый мужчина в списках. Далее следуют Андрис (42 кандидата), Мартиньш (27), Марис (25) и Александр (24).

Самой распространенной мужской фамилией стала Калниньш — ее носят восемь кандидатов. За ней следуют Берзиньш (семь человек) и Зариньш (шесть). По четыре кандидата имеют фамилии Аболиньш и Круминьш.

Среди женщин чаще всего встречается имя Даце — его носят 16 кандидаток. Далее идут Кристине (15), Инесе (14), а также Ивета и Лига — по 11 кандидаток.

Самая распространенная женская фамилия — Озола: она встречается у пяти кандидаток. По четыре участницы выборов носят фамилию Лиепиня, по три — Залите, Лапиня и Михайлова.

В выборах в 15-й Сейм примут участие 14 списков кандидатов. Голосование состоится в первую субботу октября.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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