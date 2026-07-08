В ближайшие две недели независимые консультанты могут представить новую оценку проекта Rail Baltica. Премьер-министр Андрис Кулбергс уже заявил, что считает возможным пересмотреть ключевые параметры строительства, чтобы существенно снизить его стоимость.

По словам главы правительства, независимые консультанты готовят собственный анализ проекта Rail Baltica, который поможет оценить нынешнее состояние строительства и определить возможные дальнейшие шаги.

Кулбергс отметил, что уже ознакомился с предварительными выводами специалистов и считает, что они во многом подтверждают его собственные сомнения относительно реализации проекта.

Одним из возможных способов сократить расходы премьер назвал пересмотр требований к максимальной скорости движения поездов. По его мнению, вместо предусмотренных 249 километров в час можно было бы ориентироваться на скорость 180–200 километров в час.

По оценке Кулбергса, такой подход позволил бы снизить стоимость строительства одного километра железной дороги примерно с 27 млн до 15 млн евро.

Премьер также поставил под сомнение прогнозы пассажиропотока. Он обратил внимание, что в исследовании 2024 года ожидается перевозка 53 млн пассажиров в 2050 году, тогда как в анализе 2011 года прогноз составлял лишь 3,4 млн.

По мнению Кулбергса, столь значительная разница требует дополнительных объяснений. Он считает, что реализация проекта должна основываться на реалистичных расчетах.

Еще одним способом сократить расходы премьер назвал более широкое использование существующей железнодорожной инфраструктуры, отказ от наиболее дорогостоящих мостов там, где это возможно, а также пересмотр отдельных технических стандартов проекта.

Rail Baltica остается крупнейшим инфраструктурным проектом в истории стран Балтии, и его стоимость за последние годы существенно выросла. Согласно последним оценкам, первая очередь строительства в трех странах может обойтись в 14,3 млрд евро, из которых около 5,5 млрд евро приходится на Латвию. С учетом индексации эта сумма может приблизиться к 6 млрд евро.

Общая стоимость проекта в странах Балтии сейчас оценивается в 23,8 млрд евро. Для сравнения: в анализе затрат и выгод 2017 года речь шла примерно о 5,8 млрд евро.

Ожидается, что независимая оценка консультантов будет представлена в течение ближайших двух недель и может повлиять на дальнейшие решения по реализации проекта.