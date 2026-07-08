После проверки крупных государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) отдельные должностные лица могут понести ответственность. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, отметив, что выводы по проверке могут появиться уже в ближайшее время.

По словам главы правительства, окончательные решения будут приниматься после завершения оценки материалов.

«Если у нас будут четкие доказательства и необходимые материалы, а я думаю, что это произойдет уже скоро, тогда мы и увидим», — сказал Кулбергс.

Премьер напомнил, что после введения моратория на крупные ИКТ-закупки в правительство поступили три проекта. Два из них планируется вынести на рассмотрение Кабинета министров, а по одному была запрошена дополнительная информация.

Одновременно рабочая группа продолжает анализировать действующую систему закупок и готовит предложения по изменению правил.

По словам Кулбергса, в нынешней системе сохраняются серьезные риски, связанные с управлением проектами и возможными коррупционными проявлениями. В частности, речь идет о недостаточном контроле за стоимостью ИТ-услуг и расходованием бюджетных средств.

Премьер считает, что сегодня государству не хватает эффективных механизмов, позволяющих оценивать обоснованность стоимости ИКТ-проектов еще на этапе их подготовки. Именно поэтому правительство намерено изменить подход к контролю за такими закупками.

Предполагается, что проекты будут разделены по уровням риска, а наиболее дорогостоящие и сложные инициативы будут проходить усиленную проверку.

Одним из ключевых изменений должна стать большая открытость системы государственных закупок. До конца года власти рассчитывают обеспечить публичный доступ к информации обо всех этапах реализации проектов — от планируемых расходов и заключения договоров до произведенных платежей. В качестве примера Кулбергс привел Литву, где подобная информация уже доступна общественности.

При этом премьер подчеркнул, что введенный мораторий не преследует цель надолго остановить ИКТ-закупки. Его задача — пересмотреть существующие процедуры и снизить риски неэффективного расходования государственных средств.

Ранее Кулбергс ввел месячный мораторий на проведение крупных ИКТ-закупок стоимостью свыше 142 тысяч евро. За это время профильным министерствам и ответственным ведомствам поручено подготовить предложения по совершенствованию системы электронных закупок и усилению контроля за реализацией ИКТ-проектов.