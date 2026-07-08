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Рижская дума отклонила требование оппозиции об отставке мэра Клейнбергса 0 80

Политика
Дата публикации: 08.07.2026
LETA
Изображение к статье: Клейнбергс
ФОТО: LETA

Рижская дума отклонила требование оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) об освобождении от должности мэра Виестурса Клейнбергса ("Прогрессивные").

Рижская дума отклонила требование оппозиции об отставке мэра Клейнбергса

Рига, 8 июля, ЛЕТА. Рижская дума отклонила требование оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) об освобождении от должности мэра Виестурса Клейнбергса ("Прогрессивные").

За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 24 депутата оппозиционных фракций ЛПМ, "За стабильность!" и "Суверенной власти/Младолатышей", а также независимые депутаты Майрис Бриедис и Валерий Петров. Против отставки мэра голосовали 33 депутата "Прогрессивных", "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка".

Включение этого вопроса в повестку дня заседания думы инициировала ЛПМ, указав, что ситуация с мясным павильоном Рижского центрального рынка свидетельствует о длительном и халатном управлении. Рижане в течение шести лет подвергались опасности, так как конструктивные элементы здания находились в аварийном и предаварийном состоянии. Кроме того, в предпраздничный период торговцы без предварительного предупреждения были вынуждены прекратить деятельность, что привело к простоям и значительным финансовым убыткам.

Как заявила ЛПМ, руководство думы было проинформировано об этой ситуации с 2020 года, и мэру было известно об этом с первого дня вступления в должность. Однако за последний год не было предпринято никаких мер для улучшения состояния и развития мясного павильона.

По мнению ЛПМ, мэр не отреагировал на сложившуюся ситуацию в соответствии со своими обязанностями, допустив усугубление кризиса.

Дискуссии об отставке мэра Риги длились около четырех часов. В основном выступали депутаты оппозиции.

Докладчиком по этому вопросу на заседании думы был депутат ЛПМ Айнарс Шлесерс. С учетом того, что коалиция отклонила предложение назначить Клейнбергса содокладчиком Шлесерса, сессия вопросов превратилась в выступление Шлесерса об идеях развития бизнеса в Риге, начиная с направлений развития Центрального рынка и заканчивая развитием Рижского зоопарка, где Шлесерс предложил построить гостиницу.

Главный упрек, который Шлесерс высказал в адрес мэра, заключался в отсутствии общего видения и плана развития Риги. По его мнению, думе необходим бизнес-план, как развивать столицу и увеличивать доходы.

Клейнбергс со своей стороны перечислил выполненные и начатые работы, например, строительство новых арендных жилых домов, школ, продление трамвайной линии в Кенгарагсе.

В области безопасности дорожного движения нынешняя дума сделала больше, чем было сделано за предыдущие десять лет, подчеркнул мэр.

Также Клейнбергс видит результаты в улучшении социальных услуг, ремонте разрушающихся мостов, улучшении общественного транспорта и реализации других проектов.

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#Рига #Латвия #коррупция #оппозиция #дума #инфраструктура #общественный транспорт #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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