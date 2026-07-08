Сегодня состоялось заседание комиссии Сейма по бюджету и финансам. Наряду с вопросом о перераспределении средств в рамках бюджета министерств, депутаты рассмотрели и большинством голосов одобрили в первом чтении, мягко говоря, очень неоднозначную реформу.

Напомним: речь идет о пакете законопроектов, которые предусматривают передачу функции надзора за небанковским финансовым сектором от Центра защиты прав потребителей Банку Латвии. Против реформы возражали все — и сама отрасль небанковского кредитования, и министерство экономики, и Центр защиты прав потребителей, и социальные партнеры правительства…

Реформу поддерживают лишь Банк Латвии и финансовая ассоциация, которая представляет часть коммерческих банков, а также, разумеется, министерство финансов, готовившее эту реформу.

Парламентский секретарь министерства экономики Юргис Миезайнис сегодня на заседании комиссии предположил, что реформу быстро продвигают вовсе не потому, что она что-то улучшит и принесет какую-то пользу, а потому, что «кто-то этого очень хочет». Обоснованность такого вывода подтверждает и тот факт, что заседание комиссии Сейма назначены на разгар лета, хотя ничего горящего в этой «реформе» нет.

Глава ЦЗПП Зайга Лиепиня сказала, что реформой для потребителей создаются два ответственных за их защиту учреждения, что создаст большую нагрузку и растерянность. Лиепиня выразила сомнение в том, что Банк Латвии будет защищать потребителей. Кроме того, Лиепиня сказала, что реформа приведет к сокращению сотрудников Центра защиты прав потребителей, которые работали с небанковскими кредиторами, а взятые на себя обязательства перед потребителями останутся в ЦЗПП.

Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле сказала, что уже сейчас одной из основных функций Банка Латвии является защита клиентов.

«Концентрирование всех финансовых услуг в одном учреждении дало бы клиентам ясность, куда обращаться за помощью. С помощью анализа данных Банка Латвии будет возможность развивать отрасль, предотвращать возможность агрессивного займа и выдачи займов недееспособным клиентам», - сказала Пургайле.

«Лучше бы наша комиссия потратила время и энергию на куда более важные для народа вопросы — например, о снижении налогов и упрощении налоговых отчетов для микропредприятий, для лиц, ведущих хозяйственную деятельность. Вот этого от нас ждут люди, а не какую-то непонятную реформу!» - убежден депутат комиссии по бюджету и финансам Кристапс Криштопанс. Он вместе с двумя депутатами от Союза зеленых и крестьян — Харийском Рокпелнисом и Гиртсом Штекерхофом голосовали против этой реформы, однако остались в меньшинстве — за принятие законопроектов в первом чтении высказалось 6 депутатов, включая экс-премьера Эвику Силиню.

Противники реформы надеются, что в ходе дальнейшего обсуждения реформы, удастся хотя бы достичь компромисса по срокам вступления в силу соответствующих законодательных поправок — было бы разумно вводить изменения с 2028-го года, чтобы было время подготовиться к принятым изменениям.