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Уйдут ли Netflix и другие платформы из Латвии? Министр культуры ответил на опасения 0 510

Политика
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Netflix
ФОТО: pixabay

Министр культуры Наурис Пунтулис не считает, что международные стриминговые платформы покинут латвийский рынок после введения обязанности инвестировать часть доходов в производство местных фильмов и сериалов. По его словам, подобных сигналов от компаний пока не поступало.

Комментируя одобренные правительством изменения в законодательстве, Пунтулис заявил, что опасения по поводу возможного ухода крупных стриминговых сервисов с латвийского рынка не имеют под собой оснований.

Министр также не ожидает, что новые требования неизбежно приведут к росту стоимости подписки для пользователей. По его словам, регулирование прежде всего затронет международные платформы, тогда как местных участников рынка значительно меньше.

Пунтулис отметил, что представители отрасли в целом понимают цели инициативы. Более того, некоторые международные платформы уже сейчас участвуют в финансировании латвийской киноиндустрии.

Обсуждение подобных изменений продолжается уже несколько лет. Как пояснил министр, ранее существовало мнение, что такие правила следует вводить одновременно во всех странах Европейского союза. Однако постепенно отдельные государства начали принимать собственные законы, и сегодня аналогичное регулирование уже действует или внедряется в 17 странах ЕС.

По словам Пунтулиса, именно поэтому Латвия решила не ждать общеевропейского решения и двигаться дальше самостоятельно.

Министр подчеркнул, что власти пока не получили никаких признаков того, что стриминговые компании рассматривают возможность отказаться от работы в Латвии из-за новых требований.

Правительство уже поддержало поправки к Закону об электронных средствах массовой информации и Закону о кино. Если их одобрит Сейм, поставщики аудиовизуальных услуг по запросу будут обязаны ежегодно инвестировать не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии за предыдущий год, в создание европейских аудиовизуальных произведений, производимых в стране.

Новые требования затронут не только зарегистрированные в Латвии компании, но и стриминговые платформы, зарегистрированные в других странах Европейского союза, если они работают на латвийском рынке.

Таким образом, Латвия намерена увеличить объем инвестиций в национальное кинопроизводство, используя механизм, который уже применяется в ряде других стран Евросоюза. Окончательное решение теперь предстоит принять Сейму.

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#Сейм #инвестиции #Латвия #министр культуры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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