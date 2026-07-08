"Хватит раскалывать общество! Театру быть!" - заявил депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс на митинге в защиту русского театра им. Михаила Чехова. Руководимая А. Шлесерсом политическая сила "Латвия на первом месте" решила организовать пикет у стен театра после того, как новый министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение), без каких-либо дискуссий с руководством театра, коллективом театра и экспертами, издал распоряжение, фактически запрещающую любую коммуникацию театра со зрителями на русском языке - логика приказа в том, чтобы русский язык исчез из афиш театра, из интернет-сайта театра, из аккаунтов театра в социальных сетях. Разумеется, должна быть снята и вывеска на входе в театр, где, наряду с латышским языком, есть и название театра на русском.

"Это недопустимо, что визитная карточка оплачиваемого государством театра написана на кирилице", - отрезал глава минкульта.

И хотя министр культуры заявил, что театр может продолжать ставить спектакли на русском, партия "Латвия на первом месте" полагает, что угроза существованию театра на русском языке вполне реальна, о чем свидетельствуют и участившиеся публичные призывы прекратить госфинансирование театра им. Чехова на русском.

"Почему латвийские налогоплательщики должны содержать учреждение, руководство которого публично борется за сохранение позиций русского языка в городской среде в то время, когда от имени этого же языка проводится геноцид в соседней стране?" - в интервью Latvijas avīze сокрушается публицист Юрис-Албертс Улманис, который уже давно проводит кампанию по закрытию театра им. М. Чехова.

"Существование театра на русском языке с госфинансированием - это не какой-то подарок от государства или политиков! Русскоязычные жители, составляющие треть населения, тоже платят налоги и имеют право, гарантированное, кстати, Конституцией, на сохранение своей культурной идентичности. Я всегда говорю: мы не делим граждан Латвии на правильных и неправильных, все имеют равные права! И за это мы будем бороться", - заключил на многолюдном митинге у театра Айнарс Шлесерс.