Центральная избирательная комиссия прекратила вносить новые функциональные изменения в электронные избирательные системы. Теперь главная задача — обеспечить их стабильную работу во время выборов в 15-й Сейм, которые пройдут в октябре.

Председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис сообщил, что с 30 июня развитие функционала избирательных систем фактически завершено. До выборов новые возможности в них добавлять больше не планируется.

По его словам, многие идеи по дальнейшему развитию остаются в силе, однако их реализацию перенесут уже на следующий избирательный цикл.

Звиедрис признал, что некоторые элементы системы пока работают не так, как хотелось бы разработчикам и ЦИК. Тем не менее созданные модули уже готовы к использованию, и именно с ними комиссия будет работать во время предстоящих выборов.

Такой подход отличается от ситуации прошлого года, когда тестирование и доработка отдельных решений продолжались практически до самого дня голосования. На этот раз ЦИК решил отказаться от постоянных изменений непосредственно перед выборами и сосредоточиться на стабильности уже подготовленной системы.

Одним из ключевых этапов подготовки стало приведение в рабочее состояние электронного регистра избирателей. Как ранее сообщал Звиедрис, эта задача уже выполнена, а внедрение остальных технических решений продолжается по графику.

Следующим этапом подготовки станут практические семинары для муниципальных избирательных комиссий. С середины июля специалисты ЦИК вместе с разработчиками новых систем начнут выездные встречи, во время которых участникам покажут, как работать с обновленными решениями. До конца августа такие семинары планируется провести во всех самоуправлениях страны.

Разработка новых избирательных систем была передана государственным и частично государственным предприятиям — Latvijas mobilais telefons, Tet и Latvijas valsts meži. Ранее правительство расторгло договор с прежним разработчиком платформы RIX Technologies, объяснив это необходимостью обеспечить государственную безопасность.

Выборы в 15-й Сейм Латвии состоятся в начале октября. До этого времени основное внимание будет уделено проверке работы уже созданных систем и подготовке сотрудников избирательных комиссий.