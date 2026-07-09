Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) отзывает инициированный правительством Эвики Силини («Новое Единство») проект об увеличении пособия для просителей убежища примерно с 90 до 150 евро в месяц, следует из заявления политика в Twitter.

Министр подчеркивает, что потенциальная экономия для государственного бюджета составляет около 500 000 евро.

Домбрава написал в соцсетях, что государство должно прежде всего заботиться о своих гражданах, поэтому необходимо оценить возможность еще большего сокращения поддержки, доступной иностранцам.

Naudiņa ir jātaupa! Atsaucu iepriekšējās valdības virzīto projektu palielināt patvēruma meklētājiem izmaksāto dienas naudu no ~90 uz ~150 eiro mēnesī. Potenciālais ietaupījums budžetā aptuveni 500 tūkstoši.



Paldies Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kuri šo pamanīja! Valstij ir… pic.twitter.com/NRQvKTMjcr — Jānis Dombrava (@janisdombrava) July 9, 2026

Опубликованная на портале нормативных актов информация свидетельствует о том, что Министерство внутренних дел (МВД) решило отозвать информационный доклад «Об увеличении расходов на питание и суточного пособия для просителей убежища, размещенных в центре размещения просителей убежища Управления по делам гражданства и миграции, а также о дополнительном финансировании, необходимом для реализации данного мероприятия» и закрыть дело по данному нормативному акту.

В МВД пояснили, что реализация инициативы по увеличению расходов на питание и суточного пособия, содержащейся в ранее направленном на согласование докладе, невозможна без дополнительного бюджетного финансирования в размере 514 575 евро ежегодно, что оказывает существенное влияние на бюджет.

Одновременно Кабинет министров призвал отраслевые министерства провести анализ расходов своих бюджетов и подготовить предложения по их пересмотру, повышая эффективность расходов, оптимизируя функции и оценивая предоставляемые государственные услуги.