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Кто первым получит базовую пенсию в Латвии: Минблаг представил план реформы 0 1349

Политика
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сениоры
ФОТО: Unsplash

Министерство благосостояния предлагает начать введение базовой пенсии с 1 января 2027 года. На первом этапе доплаты планируется назначить пенсионерам в возрасте 85 лет и старше, а на реализацию реформы потребуется 13,4 млн евро из государственного бюджета.

Министерство благосостояния представило план поэтапного введения базовой пенсии, которая должна стать одной из крупнейших реформ латвийской пенсионной системы за последние годы.

Согласно предложению ведомства, с 1 января 2027 года будут увеличены доплаты за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, а также введены доплаты за стаж после 1 января 1996 года.

Первый этап реформы затронет жителей Латвии в возрасте 85 лет и старше.

По данным министерства, сейчас в стране проживают 56 760 человек этой возрастной группы. Именно они получают самые низкие пенсии: средний размер пенсии по старости составляет 503,71 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по стране достигает 640,67 евро.

На запуск реформы в 2027 году потребуется 13,4 млн евро из основного государственного бюджета.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что дальнейшее откладывание реформы недопустимо. По его словам, министерство уже подготовило модель новой системы, рассчитало ее стоимость и разработало необходимые изменения в законодательстве.

В министерстве напоминают, что вопрос введения базовой пенсии обсуждается уже много лет. Теперь, по мнению ведомства, у правительства есть все необходимые предпосылки для принятия решения.

По оценке Минблага, несмотря на устойчивость пенсионной системы, размер пенсий в Латвии остается сравнительно низким по европейским меркам. Коэффициент замещения пенсий составляет около 45%, а необходимость повышения доходов пожилых людей ранее отмечали как Европейская комиссия, так и Организация экономического сотрудничества и развития.

Проект реформы уже прошел этап общественного обсуждения. Теперь правительству предстоит принять решение о ее дальнейшем продвижении.

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#Латвия #Европейская комиссия #Рейнис Узулниекс #старость
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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