В бой за места в латвийском Сейме ринулись бывшие министры, депутаты всех уровней и даже экс-президент страны! Снова в списках появились певцы и спортсмены.

Проверенные кадры

Итак, все претенденты на депутатские мандаты известны и теперь мы можем посмотреть, кто же рвется на теплые места в Сейме.

Отметим, что эти выборы с точки зрения кадрового состава мало чем отличаются от предыдущих парламентских выборов – партии активно привлекают в списки проверенные кадры: бывших депутатов Сейма и самоуправлений, а также экс-министров и даже бывших европарламентариев.

Впрочем, в этих выборах, спустя 15 лет, участвует и один из бывших президентов!

Народ не доверят бывшим президентам

В 2011-м году на внеочередных выборах Сейма баллотировался Валдис Затлерс, которому так и не удалось избраться на второй срок. И вот теперь, в 2026-м, в Сейм решил пойти экс-президент Раймондс Вейонис, который идет от Объединенного списка.

Примечательно, что еще один экс-президент Андрис Берзиньш в 2017-м году безуспешно стартовал на выборах в Рижскую думу.

Напомним, что Валдис Затлерс руководил страной в 2007-2011 годах, Андрис Берзиньш – в 2011-2015 годах, а Раймондс Вейонис – в 2015-2019 годах.

В 15-ый Сейм баллотируются и два бывших премьера – Эвика Силиня («Новое Единство») и Марис Кучинскис (Союз зеленых и крестьян).

Но обратимся к другим экс-министрам и депутатам, которые пытаются попасть в новый Сейм.

Кто тут бывшие?

Больше всего бывших министров в списке некогда главной партии власти – «Новом Единстве» – аж 9: Арвилс Ашераденс, Инесе Либиня-Эгнере, Раймондс Чударс, Даце Мелбарде, Инга Берзиня, Янис Реирс, Гиртс-Валдис Кристовскис и Карлис Шадурскис.

Причем, двое последних являются «универсальными солдатами»: они не только были министрами, но успели и поработать в нескольких созывах Сейма, были депутатами самоуправлений и даже евродепутатами! И опять кандидат в депутаты 15-го Сейма Эвика Силиня еще до своего премьерства была главой минблага.

На втором месте по числу привлеченных в список бывших министров – Союз зеленых и крестьян. От этого объединения в Сейм идут 6 экс-министров: Армандс Краузе, Каспарс Мелнис, Сандис Гиргенс, Янис Дуклавс, Петерис Апинис и Оскарс Кастенс, который в свое время был и евродепутатом.

Отметим, что от этих двух политических сил в парламент идут и действующие министры.

Объединенный список направил в бой за места в новом созыве парламента, наряду с действующим премьером и министрами, и трех экс-министров: Раймонда Бергманиса, Лигу Менгельсона и Раймонда Вейониса, в послужном списке которого не только пост президента, но и должности министров среды, среды и регионального развития, а также обороны.

Оказавшиеся в оппозиции «Прогрессивные» тоже делегировали в кандидатский список бывших министров – Каспара Бришкенса, Атиса Швинку, Агнесу Логину, Агнесу Лаце и Андриса Спрудса.

Нацобъединение, кроме действующих министров, включила в список кандидатов в депутаты и двух экс-министров – Инару Мурниеце и Гатиса Эглитиса.

Два бывших министра баллотируются и от «Латвия на первом месте» – Айнарс Шлесерс и Айнарс Баштикс.

Еще двух бывших министров можно обнаружить в партии «Для развития Латвии» – Юрис Пуце и Артурс-Томс Плешс.

И экс-мэры городов

В Сейм рвутся и бывшие мэры городов – это экс-мэры Риги и Резекне Андрис Аргалис и Александр Барташевич соответственно (оба – «Латвия на первом месте») и еще один экс-мэр Риги Олег Буров (Союз зеленых и крестьян).

В республиканскую власть рвутся и градоначальники калибром поменьше – это бывший мэр Елгавы Андрис Равиньш (Союз зеленых и крестьян), а также экс-мэры Юрмалы Рита Спроге (Союз зеленых и крестьян) и Ромуалдс Ражукс (Объединенный список).

Мы еще споем

Меняются названия партий, лидеры партий, но традиция привлекать в списки кандидатов в депутаты певцов, композиторов и спортсменов остается.

Так новая политическая сила «Мы меняем правила» выдвинула кандидатом в депутаты эстрадного певца Айварса Миелавса, а от Новой консервативной партии баллотируется певица Иева Акуратере.

По списку «Латвия на первом месте» идет самый титулованный боксер страны, депутат Рижской думы Майрис Бриедис. В списке партии «Стабильности!» и бывший спортсмен, участник двух летних Олимпийских игр, депутат Сейма Ефимий Клементьев.

Наличие бывших министров, деятелей культуры и спорта вовсе не гарантирует успеха на выборах, но дает неплохие шансы на привлечение голосов избирателей – за счет, разумеется, узнаваемости фамилий.

Хочу трудоустроиться в Сейм

В целом же главная проблема всех партий – это кадры! Даже популярной партии не так-то просто привлечь людей для участия в выборах, особенно на местах в конце списка, когда шансов попасть в Сейм крайне мало.

Поэтому практически в каждом списке есть кандидаты, которые... даже не имеют официальной работы. Многие из них честно пишут в графе «род занятий» – безработный.

Но достаточно и тех, которые «стесняются» отсутствия занятости и указывают, что они... руководители или члены правления какого-то общества или другой неправительственной организации. При этом совершенно очевидно, что никакого дохода с этой общественной работы они не получают и де-факто тоже являются безработными.

Среди кандидатов есть и люди, которые осилили только 9 классов. Ничего зазорного в этом, конечно, нет, но что они будут делать в Сейме, каким законотворчеством они в состоянии заниматься, не имея ни профессии, ни знаний?! Похоже, для них главная цель на выборах – получение стабильной зарплаты на протяжении четырех лет.

Впрочем, это уже решать избирателям! Так же как и избирателям решать, обращать ли внимание при голосовании на возраст кандидата.

В бой идут одни старики

Самому пожилому кандидату в депутаты 88 лет, причем он продолжает свой трудовой путь – преподает в техникуме! Примечательно, что вуз он закончил еще при молодом Леониде Ильиче Брежневе – в далеком 1960-м году!

Трем кандидатам в депутаты стукнуло 85 лет, один из претендентов на депутатское место в свои 83 года преподает в вузе, а один из четырех 81-летних кандидатов в депутаты продолжает работать врачом-педиатром.

Два претендента в парламентарии в этом году отмечают 80-летний юбилей. Еще 35 кандидатов в депутаты старше 70 лет...

Что ж, как говорится, если здоровье и силы позволяют... Кстати, и в сегодняшнем парламенте есть депутат, которому в августе стукнет 77. И он баллотируется и в новый Сейм!