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На латвийско-белорусской границе сохраняется напряженность: Погранохрана просит увеличить поддержку армии 0 312

Политика
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пограничники на границе Латвии
ФОТО: LETA

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил, что действующей поддержки со стороны Национальных вооруженных сил уже недостаточно. По его словам, из-за сохраняющегося миграционного давления на границе с Беларусью пограничникам требуется больше военных патрулей и дополнительных подразделений.

Государственная пограничная охрана считает необходимым расширить участие Национальных вооруженных сил в охране внешней границы Латвии. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил начальник службы Гунтис Пуятс.

По его словам, армия уже оказывает помощь пограничникам, однако существующих ресурсов недостаточно. Он считает, что необходимо пересмотреть формат взаимодействия и увеличить число военных патрулей, а также подразделений, которые смогут участвовать в задержании нарушителей и предотвращении незаконных пересечений границы.

Пуятс подчеркнул, что сейчас основные вызовы сосредоточены именно на латвийско-белорусской границе. При этом существенную поддержку, по его словам, Государственной пограничной охране оказывает и Государственная полиция.

Глава Погранохраны также высказал мнение о причинах усилившегося миграционного давления. По его оценке, на ситуацию влияют сразу несколько факторов, в том числе поддержка Латвией Украины, запрет общественным СМИ вещать на русском языке, распространяемые Россией нарративы, а также приближение парламентских выборов. По словам Пуятса, подобные всплески уже наблюдались после важных политических решений или других значимых событий.

По его мнению, цель таких действий — усилить внутреннюю напряженность в Латвии и повлиять на общественные настроения перед выборами.

Власти считают ситуацию на границе по-прежнему напряженной. Именно поэтому правительство ранее продлило режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы до 31 декабря.

Статистика показывает, что миграционное давление остается высоким. В 2025 году Государственная пограничная охрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения границы, а по гуманитарным причинам допустила въезд 31 человеку.

С начала 2026 года уже предотвращено 7634 попытки незаконного пересечения государственной границы. Эти показатели остаются одним из аргументов в пользу сохранения усиленного режима охраны и привлечения дополнительных сил.

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#выборы #граница #Латвия #безопасность #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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