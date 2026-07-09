Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре подтвердили приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в 5-й статье Североатлантического договора. Кроме того, союзники договорились продолжить военную поддержку Украины, а также ускорить развитие оборонных возможностей альянса.

Одним из главных итогов саммита НАТО в Анкаре стало подтверждение приверженности союзников принципу коллективной обороны, закрепленному в 5-й статье Североатлантического договора. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Латвии со ссылкой на главу ведомства Байбу Браже.

По словам министра, страны альянса также договорились сохранить военную поддержку Украины. На этот и следующий год на эти цели планируется направить не менее 140 млрд долларов США.

Еще одним направлением работы станет ускоренное развитие военного потенциала НАТО. Как отметила Браже, опыт войны в Украине показывает, что современные вооруженные конфликты требуют новых подходов, поэтому особое внимание будет уделяться беспилотным технологиям, средствам борьбы с дронами, противовоздушной обороне и технологическому превосходству.

Для стран Балтии особое значение имеют и вопросы региональной безопасности. На саммите Латвия подчеркнула необходимость развития оружия дальнего действия, противодействия гибридным угрозам и усиления мер в отношении так называемого теневого флота России, который, по оценке латвийской стороны, создает риски для безопасности Балтийского моря.

Участники встречи также подтвердили общую оценку России как долгосрочной угрозы безопасности евроатлантического пространства. По словам Браже, среди основных вызовов союзники рассматривают диверсии, кибератаки, кампании по дезинформации и использование миграции как инструмента давления.

На полях саммита обсуждалось и развитие оборонной промышленности. Во время Форума оборонной промышленности НАТО было объявлено о новых совместных закупках вооружений и многонациональных проектах сотрудничества. Латвию на форуме представляли компании LMT, Ammunity и Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны.

Кроме того, Латвия присоединилась к инициативе Канады по созданию Банка обороны, безопасности и устойчивости. Страны-учредители рассчитывают завершить создание новой финансовой структуры к 2027 году, чтобы облегчить доступ предприятий оборонной отрасли к долгосрочному финансированию.

Саммит НАТО проходил в Анкаре с 6 по 8 июля. Латвийскую делегацию возглавлял президент Эдгар Ринкевич, а Байба Браже принимала участие в заседании Совета НАТО — Украина, встречах министров иностранных дел стран альянса с партнерами и других мероприятиях форума.