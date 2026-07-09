Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неужели снизят налоги? 0 112

Политика
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсчет налогов при помощи калькулятора

Подсчет налогов при помощи калькулятора

Близость выборов творит чудеса.

«Сейчас в бюджетной комиссии Сейма работаем над созданием нового режима налогооблажения микропредприятия: мы хотим дать возможность физическим лицам оказывать услуги легально и платить соразмерную ставку налога, тем самым уменьшая теневую экономику», - сообщил в социальных сетях зампред комиссии Сейма по бюджету, финансам и налогам Артурс Бутанс и пояснил: создается простой 10-процентный налоговый режим для повседневных услуг - с автоматизированной уплатой налогов.

Сам депутат и рассказал о преимуществах новой системы налогооблажения:

Не пришлось бы регистрироваться в СГД в качестве лица, осуществляющего хозяйственную деятельность.

Можно обойтись без бухгалтера - 10%-ная уплата налогов произойдет автоматически с банковского счета в СГД.

Чтобы воспользоваться этой системой, лицу нужно будет только открыть счет поступлений от хозяйственной деятельности в банке - это тоже можно будет сделать удаленно.

Не придется подавать ежеквартальные декларации.

Важно подчеркнуть, что такой 10-процентный режим предусмотрен только для сделок между физическими лицами, а не предприятиями, а также был бы установлен порог годовых оборотов.

«Если депутаты или министерства не будут препятствовать, то новое регулирование и поправки к закону могут вступить в силу уже в 2027 году», - пояснил зампредседателя комиссии.

×
Читайте нас также:
#налоги #Сейм #финансы #микропредприятия #бизнес #депутаты #бюджет #экономика #комиссия Сейма
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пограничники на границе Латвии
Изображение к статье: Марис Звиедрис
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: Сейм Латвии Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщина с зеленой шалью
Наша Латвия
Изображение к статье: РЗК Патриот
В мире
Изображение к статье: Двигатель самолета
Бизнес
Изображение к статье: Патруль ДНД
Наша Латвия
Изображение к статье: Порзиньгис
Спорт
Изображение к статье: Правительство Кулбергса
Политика
Изображение к статье: Женщина с зеленой шалью
Наша Латвия
Изображение к статье: РЗК Патриот
В мире
Изображение к статье: Двигатель самолета
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео