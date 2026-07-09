«Сейчас в бюджетной комиссии Сейма работаем над созданием нового режима налогооблажения микропредприятия: мы хотим дать возможность физическим лицам оказывать услуги легально и платить соразмерную ставку налога, тем самым уменьшая теневую экономику», - сообщил в социальных сетях зампред комиссии Сейма по бюджету, финансам и налогам Артурс Бутанс и пояснил: создается простой 10-процентный налоговый режим для повседневных услуг - с автоматизированной уплатой налогов.

Сам депутат и рассказал о преимуществах новой системы налогооблажения:

Не пришлось бы регистрироваться в СГД в качестве лица, осуществляющего хозяйственную деятельность.

Можно обойтись без бухгалтера - 10%-ная уплата налогов произойдет автоматически с банковского счета в СГД.

Чтобы воспользоваться этой системой, лицу нужно будет только открыть счет поступлений от хозяйственной деятельности в банке - это тоже можно будет сделать удаленно.

Не придется подавать ежеквартальные декларации.

Важно подчеркнуть, что такой 10-процентный режим предусмотрен только для сделок между физическими лицами, а не предприятиями, а также был бы установлен порог годовых оборотов.

«Если депутаты или министерства не будут препятствовать, то новое регулирование и поправки к закону могут вступить в силу уже в 2027 году», - пояснил зампредседателя комиссии.