За месяц полностью реализованы только три из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил журналистам после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список").

По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично.

Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки для реализации остальных работ, и за один месяц выполнить все задачи невозможно.

Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в Кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО "Latvijas valsts meži".

По словам Кулбергса, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации поставленных задач.

Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием, кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами.

Как сообщили в Госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгале и приграничных регионов на востоке Латвии.

В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций, а также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского союза после 2030 года.

К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие четыре года. Министерству финансов поручено в июле представить предложения по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления.

В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказания неотложной медицинской помощи.