Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что национальная авиакомпания airBaltic не сможет продолжать работу без новой финансовой поддержки. Однако прежде чем принимать решение о возможной помощи, правительство намерено изучить обновленный бизнес-план перевозчика.

Будущее латвийской национальной авиакомпании airBaltic вновь оказалось в центре внимания правительства. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, предприятие, скорее всего, не сможет продолжать деятельность без дополнительных финансовых вливаний.

Глава правительства сообщил, что Кабинет министров не намерен принимать дальнейшие решения, пока не получит и не оценит новый бизнес-план авиакомпании. Документ должен показать, способна ли airBaltic выйти на финансово устойчивую модель работы.

Кулбергс отметил, что прежняя стратегия развития компании вызывает у него вопросы. В частности, он назвал слишком амбициозными планы увеличить парк до 100 самолетов и обслуживать 10 миллионов пассажиров в год. По его мнению, пока неясно, были ли эти цели в достаточной степени экономически обоснованы.

Премьер также раскритиковал существующую систему управления государственными предприятиями. По его словам, государство не всегда обеспечивает достаточно профессиональный контроль за их деятельностью.

При этом Кулбергс подчеркнул, что считает airBaltic стратегически важной компанией для Латвии. Однако, по его мнению, сам по себе этот статус не означает, что государство должно бесконечно финансировать перевозчика.

Фактически сейчас дальнейшие решения зависят от нового бизнес-плана. Именно на его основе правительство будет оценивать, может ли компания в перспективе работать без постоянной финансовой поддержки со стороны государства.

Министру сообщения Рихарду Козловскису поручено представить этот документ уже в течение июля. После его рассмотрения Кабинет министров определит дальнейшие шаги.

«Посмотрим, но я думаю, что airBaltic не сможет летать без финансовых вливаний», — заявил премьер-министр.

Таким образом, ближайшие недели могут стать определяющими для дальнейшей стратегии развития крупнейшей латвийской авиакомпании и ее отношений с государством.