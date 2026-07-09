Сейм - это, конечно, зеркало общество и, с одной стороны, логично, что на места в парламенте, наряду с юристами, врачами, спортсменами, экономистами, клерками, депутатами разных уровней, рвутся и люди рабочих профессий. С другой стороны, от выборов к выборам не покидает ощущение, что многие кандидаты в депутаты не совсем представляют, куда собственно они идут, чем парламент занимается и есть ли у них хотя бы минимальная компетенция для работы в Сейме. Впрочем, реальность такова, что для участия в выборах нет ни образовательного ценза, ни профессиональных требований. В большинстве списков партий и объединений на выборах в 15-ый Сейм, которые пройдут уже 3-го октября, есть безработные, а также де факто безработные, которые отсутствие работы "маскируют" для приличия символическими должностями в обществах, неправительственных организациях и в партийных структурах. Отдельные кандидаты в депутаты в графе "род занятий" указывают - "волонтер", что в переводе на простой язык также означает - безработный.

Обильно в списках отдельных партий представлены деятели рабочего класса - шофера, электромеханики, слесари, электрики, строители, а также сторожа, уборщики и уборщицы, снабженцы, есть и специалист по татуировкам, кассир в магазине, а также "ловец животных" - видимо, речь идет о поимке диких животных, которые забрели в городскую среду...

В конце концов, это избирателям решать - кого они хотят или не хотят видеть в Сейме. Очевидно одно: во многих партиях наблюдается дефицит кадров и прежде всего в тех партиях, которые практически не имеют шансов преодолеть пятипроцентный барьер.