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«Ужасающая неэффективность». Советник министра прошелся по госуправлению 0 229

Политика
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: портфели министров

портфели министров

ФОТО: Виталий Вавилкин

«Есть амбициозный план сократить госуправление наполовину».

Советник министра финансов Гунтарс Витолс свою публикацию в социальной сети X на сей раз посвятил госуправлению, точнее — обсуждению расходов на содержание госуправления.

«Зарплата в центральном управлении страны - министерства и независимые учреждения. Сколько все это стоит, сколько будет стоить завтра, что можно было бы здесь улучшить?

На данный момент это 1,9 млрд. евро. Планируется ли уже сейчас, что продолжит разрастаться? Нет, нет. В течении 3-летнего периода зарплата в номинальном выражении планируется практически на неизменном уровне. Если учитывать инфляцию, то в эквиваленте платежеспособности общая сумма вознаграждения уменьшится. Мы фактически видим увеличение в основном только в оборонном ведомстве. Если его удалить, то и в номинальном выражении «все остальное» уменьшится.

Много, мало? Ну, пусть каждый оценит по-своему, но я скажу, что думаю по этому поводу я.

Очевидно, что все большую роль в повседневной жизни играет искусственный интеллект. Там потенциал от хотя бы небольшого, до очень большого. Кое-где (Центральное статистическое управление) есть амбициозный план в течении нескольких лет сократить число работающих наполовину. Оцениваю это как пилотный проект, подход, который в ближайшие годы должен волнообразно охватить госуправление. Будет ли это происходить само по себе? Нет! Госуправление очень малоподвижное. Не пнешь ежа, не полетит.

Что нужно? Надо выбирать способных людей, лидеров, которые ударят по этому ежу. Министерствами обычно руководят люди, избранные в Сейм. Руководство независимыми учреждениями также назначается Сеймом. Все в руках избирателя. Если не отменить демократию. Да и без всего искусственного интеллекта понятно, что в любом госуправлении есть элемент неэффективности, причем ужасающей. В частном секторе иначе - не искоренишь лишних трат, потеряешь конкуренцию и обанкротишься. Естественный мотиватор, которого в госуправлении просто нет! Нет по определению! « - отмечает советник министра. Он также призывает подумать над объединением министерств, признавая, что 14 министерств для Латвии — очень много!

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#Сейм #финансы #Латвия #искусственный интеллект #бюджет #реформы #министерства #госуправление
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Эдуард Эльдаров
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